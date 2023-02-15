'Рамштайн-9': какое оружие получит Украина по итогам встречи для большого контрнаступления весной

Министры обороны стран – партнеров Украины 14 февраля собрались на очередную встречу в формате "Рамштайн". В результате 9-го заседания Контактной группы по обороне Украины был принят ряд решений о военной помощи нашему государству, которое продолжает защищаться от российской агрессии.

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Как отметил по итогам встречи министр обороны США Ллойд Остин, члены Контактной группы по обороне Украины едины и полны решимости продолжать поддержку Украины, ведь они верят в успех украинских войск во время весеннего наступления. Последнее заседание прошло под знаком усиления украинской армии бронетехникой.

Глава Пентагона подчеркнул: западные партнеры наблюдают, что РФ перебрасывает на фронт новые войска в ожидании весеннего наступления, и концентрируются на обеспечении украинской армии бронетехникой.

Так, напомнил Остин, еще в начале февраля США объявили о следующем пакете военной помощи Украине, включающем новые системы HIMARS, боеприпасы и противотанковые снаряды. Также выделено $1,75 млрд на укрепление обороноспособности Украины.

Теперь, по итогам очередного заседания в формате "Рамштайн", достигнуты договоренности о выделении:

Bradley и Abrams – от США;

– от США; танков Challenger – от Великобритании;

– от Великобритании; модернизированных танков – от США, Нидерландов и Чешской Республики;

– от США, Нидерландов и Чешской Республики; танков Т-72 – от Польши.

С усилением украинской армии танками Leopard согласились помочь Канада, Германия, Испания, Норвегия, Дания, Нидерланды, Польша и Португалия.

"Мы сегодня слышали о выделении серьезных средств ПВО. Франция и Италия совместно передадут Украине системы ПВО. Франция также объявила о сотрудничестве с Австралией для производства боеприпасов 155 калибра ", – сказал Остин.

В преддверии девятого заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины министр обороны Алексей Резников анонсировал повестку дня заседания. Украина ожидала от партнеров решений по защите украинского неба, в частности путем предоставления нашему государству современных западных боевых самолетов.

Другим важным вопросом ставилось развитие "танковой коалиции", ведь западные танки крайне нужны ВСУ для контрнаступательных действий.

По результатам заседания также ожидались решения о передаче Украине боеприпасов, расширении тренинговых программ для украинских воинов, совершенствовании логистики, обслуживании, ремонте и практической реализации "военного Шенгена".

В Офисе президента Украины ожидали, что наше государство по итогам встречи "Рамштайн-9" получит эффективную бронетехнику, дальнобойные ракеты, штурмовую и истребительную авиацию.

В преддверии встречи Резников прогнозировал "чрезвычайно высокий темп" заседания и подчеркивал: вовлеченность и поддержка, которую демонстрировали западные партнеры Украины перед "Рамштайном-9", вселили в него оптимизм.

Напомним, предыдущее заседание в формате "Рамштайн" проходило 20 января на одноименной американской военной базе в Германии. Тогда страны-партнеры объявили о передаче Украине военной техники на миллиарды долларов. Среди того, что должна получить Украина по итогам "Рамштайна-8", – долгожданные танки и боеприпасы. При этом, как констатировал Резников, некоторую помощь не озвучили публично.

В преддверии девятой встречи в Пентагоне анонсировали "очень предметные" обсуждения военной помощи Украине, в частности об удовлетворении "наиболее неотложных потребностей ВСУ".