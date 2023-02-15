Танки и боеприпасы – на повестке дня, об авиации пока не говорят: ключевые заявления второго дня 'Рамштайна'

В Брюсселе 15 февраля министры обороны стран-членов НАТО продолжили обсуждать, как западные союзники могут помочь Украине укрепить оборону и поддержать ее борьбу против российского вторжения. Учитывая, что президент РФ Владимир Путин не собирается прекращать войну и готовится к новому наступлению, Запад объединяет усилия, чтобы в сжатые сроки максимально вооружить Украину перед весенней битвой.

Видео дня

Упор участники второго дня встречи в формате "Рамштайн" делают на поставках бронетехники и боеприпасов, а вот вопрос с современными истребителями для Украины поставлен на паузу. OBOZREVATEL собрал ключевые заявления второго дня "Рамштайна", повестку которого министр обороны Украины Алексей назвал "насыщенной".

"Танковый кулак" для Украины

Как и прогнозировал Резников, ключевым вопросом текущего заседания в формате "Рамштайн" стали поставки в Украину современной бронетехники. О том, что именно об усилении украинской армии западными танками будут говорить 15 февраля союзники Украины, он писал в своем Twitter накануне.

"Завтрашний график будет насыщенным. Больше времени уделим обсуждению танков", - написал министр обороны Украины поздним вечером 14 февраля.

Высказался накануне второго дня "Рамштайна" и президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства призвал западных партнеров ускорить поставки вооружений в нашу страну.

"Скорость очень важна. Скорость во всем. В принятии решений. В реализации решений. В доставке. В тренировках. Скорость спасает жизни, скорость возвращает безопасность", - заявил Зеленский в вечернем обращении.

К моменту начала второго дня "Рамштайна" определенные договоренности по поводу бронетехники для Украины были достигнуты. Так, Норвегия накануне заявила, что поставит восемь танков Leopard 2 немецкого производства, также это государство анонсировало поставки машин специального назначения из своей категории бронетанковой техники и мостоукладчиков.

Германия подтвердила свои обязательства по поставкам танков 14 Leopard 2, а Великобритания – относительно 14 танков Challenger 2 британского производства.

В целом, накануне достигнуты договоренности о поставках:

Bradley и Abrams – от США;

танков Challenger – от Великобритании;

модернизированных танков – от США, Нидерландов и Чехии;

танков Т-72 – от Польши.

С усилением украинской армии танками Leopard согласились помочь Канада, Германия, Испания, Норвегия, Дания, Нидерланды, Польша и Португалия.

Запад наращивает производство вооружений и боеприпасов

Перед началом второго дня встречи в формате "Рамштайн" перед журналистами с брифингом выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Как сообщает ВВС, он подчеркнул, что одной из важных проблем, которая будет обсуждаться в ходе встречи, станут планы расходов на оборону и наращивание производства вооружений и боеприпасов.

"Столтенберг начинает свое краткое публичное выступление с очередной критики российского вторжения, описывая его как серьезную угрозу безопасности, и приветствуя "беспрецедентную помощь", которую НАТО предлагает Украине. Он дает краткое изложение того, что сегодня обсудит его альянс, в том числе планы рассмотрения оборонного планирования и увеличения производства вооружений и боеприпасов. Члены также обсудят увеличение расходов на оборону в рамках альянса", - пишет ВВС.

Позиции о необходимости увеличения военных расходов в долгосрочной перспективе придерживается и министр обороны Бен Уоллес. После российского вторжения в Украину, подчеркивает он, мир стал "намного более опасным и нестабильным".

""Рябь распространяется далеко от Украины. Мы видим более напористый Китай. Мы видим более напористую "Аль-Каиду", группу "Аш-Шабааб" в Восточной Африке. Радикализация и исламистский экстремизм распространяются по Африке довольно быстро и широко в настоящее время... Таким образом, мир находится на траектории большей угрозы", - заявил Уоллес, которого цитирует ВВС.

По словам Уоллеса, война в Украине показала "цену опустошения" оборонных бюджетов по всей Европе после окончания Холодной войны.

Вопрос передачи современных истребителей на повестке дня пока не стоит

Судя по публичным заявлениям того же министра обороны Великобритании, пока Украине не стоит рассчитывать на современную западную авиацию. Как отметил Уоллес, Великобритания не будет отправлять истребители в Украину в ближайшее время. По его словам, основное внимание уделяется обеспечению долгосрочной устойчивости Киева.

Как пишет ВВС, глава оборонного ведомства Британии отметил, что международное сообщество предоставило Украине тысячи ракет класса "земля-воздух", беспилотников и ракет большей дальности. И эта помощь сопоставима по эффективности с авиацией. Поэтому западные партнеры предпочитают концентрироваться на других направлениях военной помощи Украинскому государству.

"Сейчас вопрос в том, как мы можем помочь Украине помочь самой себе и собрать достаточно, чтобы сделать продвижение России также невозможным" – сформулировал общую позицию западных партнеров Уоллес.

По его словам, Лондон концентрируется на достижении долгосрочной устойчивости Украины, обеспечении ее способности защищать себя в будущем. Уоллес также отметил, что решись британское правительство передать Украине истребители, это потребовало также отправки в Украину порядка 200 военнослужащих Королевских ВВС.

"Я не думаю, что в ближайшие несколько месяцев или даже лет мы обязательно передадим истребители... Мы должны планировать не только борьбу в данный момент, когда мы помогаем Украине, сдерживая незаконное вторжение России, но мы должны помочь Украине с ее долгосрочной устойчивостью", — сказал Уоллес.

Россия терпит поражение, победа Украины нужна всему свободному миру

Перед началом второго дня "Рамштайна" министр обороны Британии в разговоре с журналистами ВВС отметил, что поддержка, оказываемая Лондоном Украине, обходится достаточно дорого, однако она напрямую связана с безопасностью самой Британии.

"Помощь Украине в победе над Россией в Украине на самом деле повышает нашу собственную безопасность дома", — заявил Уоллес.

Он отметил, что Россия не смогла пробить украинскую оборону, даже задействовав во вторжении, по оценкам британской разведки, почти всю свою боеспособную армию.

"Если 97% российской армии сейчас сосредоточено на Украине, с очень и очень высоким коэффициентом истощения, потенциально их боеспособность снижена на 40%, а почти две трети их танков уничтожены или разбиты, это имеет прямое влияние на безопасность Европы", - отметил министр обороны Британии.

Он подчеркнул, что Россия воюет так, как воевали во времена Первой мировой войны, правда, ее "успехи" измеряются не в километрах продвижения, а в метрах. При этом российское военно-политическое руководство либо не имеет представления о том, что реально происходит на поле боя в Украине, либо просто не считается с ценностью жизни своих солдат.

Попытки РФ пробить оборону Украины провалились, считает Уоллес, все, чего смогла добиться Россия - это попытки продвинуться вперед, которые дорого обходятся российской армии.

О чем говорили участники "Рамштайн" накануне

Среди главных заявлений по итогам первого дня встречи в формате "Рамштайн" - слова главы Пентагона Ллойда Остина. Он отметил, что в скором времени Украина начнет весеннее наступление, и призвал членов НАТО "усилить" свою поддержку.

Остин также опроверг ранее появившиеся сообщения о накоплении РФ на границах с Украиной самолетов, что, как предполагалось, может свидетельствовать о планах России совершить массированную атаку с воздуха. Доказательств подобных приготовлений американская разведка не фиксирует.

В то же время глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Россия уже "проиграла [войну] стратегически, оперативно и тактически".

Однако осознание этого факта к российскому руководству еще не пришло. Как предупредил генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент России Владимир Путин готовится не к миру, а к "большей войне". Он подчеркнул, что текущая война трансформируется в "войну логистики", и призвал союзников поддерживать свои запасы боеприпасов.

Министр обороны Германии Борис Писториус накануне заявил, что помощь Украине в поддержании ее ПВО и запасов боеприпасов "на данный момент гораздо важнее", чем поставка истребителей.

Официальная Москва уже отреагировала на очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Там обвинили НАТО в том, что эта организация является "враждебной организацией, которая каждый день доказывает эту враждебность".

Напомним, ранее мы сообщали, какое оружие получит Украина по итогам встречи для большого контрнаступления весной. В первый день встречи "Рамштайн-9" было объявлено о передаче украинской армии ощутимого количества вооружений, львиную долю из которых составляют бронетехника и средства ПВО.

Также сообщалось, что первые западные танки прибудут в Украину уже в марте, также союзники намереваются усилить поставки боеприпасов в украинской армии.