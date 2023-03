Оккупанты изменили тактику ударов дронами и ракетами по Украине, враг может готовить новые наступления – ISW

В ночь с 21 на 22 марта страна-агрессор Россия провела ограниченную кампанию ударов дронами и ракетами по Украине. Это свидетельствует о том, что она продолжает бороться с нехваткой высокоточных ракет для нанесения массированных воздушных атак.

Тем временем темп российских операций вокруг Бахмута, похоже, замедляется, но это на фоне сообщений Запада о том, что оккупанты могут пытаться начать наступление на других направлениях. Ситуацию проанализировали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

По данным Генштаба ВСУ, в ходе последней атаки Россия нанесла 21 удар беспилотниками по жилым домам и объектам инфраструктуры в Киевской, Житомирской, Запорожской и Одесской областях, а Силы обороны сбили 16 БПЛА. Оккупанты ударили по двум многоэтажным жилым домам в Запорожье, убив по меньшей мере одного мирного жителя и ранив 33 человек.

"Российские силы наносили более интенсивные и широкомасштабные удары во время воздушно-ракетной кампании осенью 2022 года, что позволяет предположить, что они теперь, возможно, ограничивают использование высокоточных боеприпасов для этих ударных кампаний или могут просто не иметь необходимых боеприпасов для проведения атак в их прежние темпы и интенсивность", – предположили в ISW.

Там отмечают, что тем временем на фронте российские войска предприняли дополнительные маргинальные наступления на юге Бахмута, а ВСУ 21 и 22 марта провели контратаки на юго-западной и северо-западной окраинах города.

Накануне украинский Генштаб сообщил, что наступательный потенциал врага в районе Бахмута снижается, а официальные лица Украины ранее указывали на уменьшение боевых столкновений в самом городе в последние дни.

21 марта официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что российские и украинские силы продолжают отдавать приоритет операциям вокруг Бахмута, и оккупанты могут попытаться провести еще одно наступление, возможно, на многих других направлениях.

Министерство обороны Великобритании оценило, что ВС РФ могут терять импульс в районе Бахмута, потому что российское минобороны передислоцирует подразделения на другие направления.

"В настоящее время российские войска наращивают темпы своих наступательных операций в районе Авдеевки с целью окружения населенного пункта, и не исключено, что они ка делают это за счет своих операций в районе Бахмута и застопорившегося наступления возле Угледара", – считают в ISW.

Аналитики напомнили, как личный состав 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (58-я общевойсковая армия, Южный военный округ РФ) ранее заявлял, что их перебрасывают к Угледару "для проведения штурмов", но 21 марта российский блогер написал, что части 136-й бригады работают на Авдеевском направлении.

По мнению экспертов, это очевидное изменение дислокации – если оно не является результатом неверного сообщения со стороны России – возможно, указывает на то, что оккупанты отдавали приоритет интенсификации операций вокруг Авдеевки, а не возобновлению наступления на Угледар.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашкивский еще 19 марта указал, что российские войска начали наращивать удары в районе Авдеевки, чтобы создать условия для возобновления наступательных операций в сторону Угледара. Также предполагается, что текущие российские наступательные операции вокруг Авдеевки предотвращают потенциальное возобновление наступательных действий возле Угледара.

"Российские силы, по-видимому, стягивают больше боевой мощи в район Авдеевки, что может позволить им увеличить темпы наступления, хотя 22 марта не было подтвержденных российских наступлений в этом районе. ISW продолжает оценивать, что российские наступления могут побудить украинские силы уйти из Бахмута и/или Авдеевки, хотя ныне ни то, ни другое не представляется вероятным. Российские войска могут начать или активизировать наступательные операции на новых направлениях, но они, скорее всего, не принесут ощутимых результатов, поскольку общее весеннее наступление россиян приближается к кульминации", – оценили в Институте изучения войны.

Его специалисты до сих пор не обнаружили доказательств присутствия российской 2-й мотострелковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии (Западный военный округ РФ), несмотря на сообщения о том, что она была переформирована в Беларуси и переброшена в Луганск.

Предполагается, что оккупанты могут задействовать это подразделение в одном или нескольких уже начатых наступлениях, или же в новой наступательной кампании. Хотя использование двух или трех мотострелковых полков этой дивизии вряд ли приведет к решающему оперативному эффекту, учитывая неспособность более крупных соединений ВС РФ добиться этого.

Как сообщал OBOZREVATEL, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман говорит, что ВС РФ пытаются взять украинские позиции в небольшой котел возле Бахмута и Авдеевки. С первым ничего не выходит, поэтому оккупанты сосредотачиваются на гипотетическом авдеевском котле, ради чего могут перебрасывать туда силы из-под Бахмута.

