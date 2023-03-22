Россия устроила ночную атаку дронами: ''шахеды'' зафиксировали в ряде регионов

Страна-агрессор Россия в ночь с 21 на 22 марта устроила очередную атаку дронами. Вражеские "шахеды" зафиксировали в ряде регионов Украины. В том числе и в Киевской области.

Видео дня

Об этом сообщили в КОВА. В регионе сработала воздушная тревога и пришли в боевую готовность силы ПВО.

"Киевская область! Угроза атаки дронами. Силы ПВО наготове. Призываем жителей находиться в безопасных местах до завершения сигнала "воздушная тревога". Берегите себя и близких!" – сообщили власти Киевщины.

Позже в КОВА добавили, что ПВО работает и призвали местных жителей соблюдать информационную тишину.

"Не снимайте и не выкладывайте в сеть работу средств ПВО. Верим в наши Силы Обороны", – сказано в сообщении.

В то же время, по данным мониторинговых пабликов, вражеский воздушный объект был зафиксирован в Киевской области над водохранилищем. Еще один – на севере Киевской области. Он двигался к югу в направлении Киева.

Российский дрон видели возле Вышгорода. По предварительной информации, есть сбитие цели в Бучанском районе.

В целом, по состоянию на 01:35 мониторинговые каналы сообщили о трех сбитых БПЛА РФ на Киевщене. Еще два дрона были под прицелом.

Помимо этого, мониторинговые паблики сообщили о взрыве на Черниговщине. Предварительно, там успешно сработала ПВО.

Также движение вражеских БПЛА зафиксировано в направлении Черкасской области, Полтавщины, Житомирщины – там сработала ПВО, Хмельницкой – там тоже начала работать ПВО и Ривненской областей.

Отмечается, что враг использует воздушные шары вместе с БПЛА.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия 21 марта ударила по Одессе ракетами. В городе раздались взрывы, силам ПВО удалось сбить часть вражеских снарядов, однако есть и прилет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!