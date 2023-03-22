На Житомирщине в результате вражеской атаки поврежден объект инфраструктуры

В ночь на 22 марта российские террористы атаковали Житомирскую область ударными дронами-камикадзе типа Shahed. Часть БПЛА сбили силы противовоздушной обороны.

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Однако один вражески дрон достиг цели и атаковал объект инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

По его словам, силами противовоздушной обороны на Житомирщине было сбито три вражеских беспилотника. В результате ночной атаки повреждение получил один из объектов инфраструктуры области.

Также глава ОВА добавил, что жертв и пострадавших в результате вражеской атаки, к счастью, нет.

"Сегодня ночью во время атаки дронов три беспилотника врага были сбиты подразделениями противовоздушной обороны. Повреждение получил один из объектов инфраструктуры области. Жертв и пострадавших от этого инцидента нет", – сообщил Бунечко.

Напомним, в ночь на 22 марта российские оккупационные войска устроили очередную атаку дронами-камикадзе иранского производства. Всего путинские террористы запустили 21 дрон по территории нашей страны. В результате работы сил противовоздушной обороны 16 БПЛА было уничтожено.

В Киевской области в результате атаки дронами, которая произошла в ночь с 21 на 22 марта, был поврежден гражданский объект. По предварительной информации три человека погибли, а еще 7 были ранены.

Ранее сообщалось, что ночью 17 марта российские оккупационные войска атаковали Львовскую область ударными дронами-камикадзе иранского производства типа Shahed. Всего по региону было запущено шесть БПЛА.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия 21 марта ударила по Одессе ракетами. В городе раздались взрывы, силам ПВО удалось сбить часть вражеских снарядов, однако есть и прилет.

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