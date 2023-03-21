Россия ударила по Одессе ракетами: сработала ПВО, но есть прилет

Вечером во вторник, 21 марта, страна-агрессор Россия ударила по Одессе ракетами. В городе раздались взрывы. Сообщают, что сработала система ПВО.

Видео дня

Информацию об атаке подтвердил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Он призвал людей находиться в укрытиях и придерживаться правил информационной гигиены (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"ВСУ единственный источник информации – своевременной и такой, которая возможна во время военного положения. Война продолжается, нам нужно объединяться, подробности только с официальных источников", – сказал Братчук.

По данным местных пабликов, сейчас активность тактической авиации в акватории Черного моря. Был запуск ракет.

Также сообщается, что ВСУ сбили 2 вражеские ракеты, выпущенные из истребителей Су-35. Предварительно, взлет осуществлялся с аэродрома "Бельбек" в Крыму.

Вскоре появилась информация о пожаре в районе поселка Таирово на окраине областного центра. Отмечается, что огонь масштабный, в поселке сильный запах гари. На месте уже работают спасатели.

Информацию об атаке впоследствии подтвердили и в Одесской районной администрации. По словам начальника РВА Юрия Крука, есть попадания в гражданский дом.

"Враг совершил ракетный удар по Одесщине. Вражеские истребители СУ-35 совершили пуск ракет с моря. Благодаря эффективной работе сил ПВО часть ракет уничтожена, однако есть попадание, в результате чего частично поврежден гражданский дом. Есть пострадавшие, предварительно без жертв. Подразделениями ГСЧС пожар по состоянию на 20.40 локализован", – заявил Крук.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска снова обстреляли Херсон 11 марта. Обломки вражеских снарядов травмировали не менее двух мирных жителей.

Днем ранее войска РФ также обстреляли Херсон из артиллерии. Под вражеским огнем оказался Таврический микрорайон. В результате прилетов на месте погиб мужчина, ему было 35 лет. Также начался пожар в одной из нежилых построек.