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Херсон попал под новый обстрел окупантов, есть погибшие, – ОВА

Лилия Рагуцкая
War
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Херсон попал под новый обстрел окупантов, есть погибшие, – ОВА

Российские войска снова обстреляли Херсон 11 марта. Обломки вражеских снарядов травмировали не менее двух мирных жителей.

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Три человека погибли на месте. Об этом сообщил глава Херсонской областной военно-гражданской администрации Александр Прокудин.

"Стало известно, что на месте вражеского удара на Николаевском шоссе в Херсоне погибли три человека, двое ранены. Работа экстренных служб продолжается", - отметил Прокудин.

Об очередном российском обстреле глава Херсонской ОВА сообщил в 12:13. Тогда сообщалось о двух травмированных российскими осколками, о смерти одного из них стало известно сразу.

Также Прокудин сообщил, что из-за попадания снаряда загорелся автомобиль.

На месте прилетов работают спасатели, медики и полицейские.

В сети уже появились первые фотографии с места очередного теракта в центре Херсона. На них видны обгоревшие авто и тела убитых Россией мирных жителей.

Херсон попал под новый обстрел окупантов, есть погибшие, – ОВА
Херсон попал под новый обстрел окупантов, есть погибшие, – ОВА
Херсон попал под новый обстрел окупантов, есть погибшие, – ОВА
Херсон попал под новый обстрел окупантов, есть погибшие, – ОВА

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