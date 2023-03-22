Оккупанты ночью атаковали Украину 21 дроном, 16 сбили силы ПВО

В ночь на 22 марта российские оккупационные войска устроили очередную атаку дронами-камикадзе иранского производства. Всего путинские террористы запустили 21 дрон по территории нашей страны.

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В результате работы сил противовоздушной обороны 16 БПЛА было уничтожено. Об этом в утренней сводке сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В результате ночной атаки во многих регионах Украины ночью была объявлена воздушная тревога. Вражеские БПЛА были зафиксированы в северных, центральных и западных областях Украины. Местные власти сообщали о работе сил ПВО.

"Угроза нанесения ударов остается по всей территории Украины. Так, этой ночью, 22 марта, противник нанес очередной массированный авиационный удар БпЛА "Шахед-136". По предварительной информации, 16 дронов из 21 запущенного врагом были уничтожены нашими защитниками", – сообщили в Генштаб.

Напомним, страна-агрессор Россия в ночь с 21 на 22 марта устроила очередную атаку дронами. Вражеские "Шахеды" зафиксировали в ряде регионов Украины. В том числе и в Киевской области.

Ранее сообщалось, что ночью 17 марта российские оккупационные войска атаковали Львовскую область ударными дронами-камикадзе иранского производства типа Shahed. Всего по региону было запущено шесть БПЛА.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия 21 марта ударила по Одессе ракетами. В городе раздались взрывы, силам ПВО удалось сбить часть вражеских снарядов, однако есть и прилет.

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