Оккупанты атаковали Харьков дронами: есть прилеты и пострадавшие

Днем 22 апреля российские войска устроили массированную дроновую атаку на Харьков. В четырех районах города раздавались взрывы и фиксировались прилеты.

Видео дня

Пострадали по меньшей мере семь человек. О последствиях российских ударов рассказали глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и городской голова Харькова Игорь Терехов.

О первых взрывах в Харькове Терехов сообщил за несколько минут до 13.00: по состоянию на 12:56 был зафиксирован первый прилет "Шахеда" по облцентру, в воздухе же фиксировалась еще одна группа вражеских дронов.

Первым под удар попал Шевченковский район Харькова, на место выехали профильные службы, а по состоянию на 13.20 Синегубов сообщил об одном раненом. Взрыв в этом районе зафиксирован не один.

Следующим россияне атаковали Салтовский район, за ним – Новобаварский: к 13:40 было известно уже о четырех пострадавших, а общее количество ударов по городу, по данным Терехова, достигло 12.

"На местах некоторых прилетов пожара атака продолжается", – писал городской голова Харькова в 13:38.

Ближе к 14 часам дня под ударом вражеских дронов оказался также Киевский район.

"Около 13:40 в Киевском районе города зафиксировали попадание (предварительно – БпЛА типа "Шахед") в дорожное покрытие. В результате обстрела загорелся автомобиль. По предварительным данным, пострадали три человека. На месте работают все соответствующие службы", – писал в 13:53 Синегубов.

По состоянию на 14 часов, по данным ОВА, в Харькове ранения получили семь человек. Под ударами оказались четыре района города. Удары врага продолжались с 12:55 до 13:36.

"Информация о последствиях уточняется", – писал Терехов.

Также одновременно с Харьковом россияне нанесли удары по городу Дергачи.

"Около 12:55 россияне ударили "Шахедом" по частному сектору Дергачей. В результате удара поврежден один дом. К счастью, обошлось без пострадавших, однако оккупанты продолжают наносить удары! Находитесь в укрытиях!" – написал в 13:27 начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко.

Несколько позже он добавил, что еще один удар пришелся по открытой территории на границе Дергачевской и Малоданиловской громад.

"На месте попадания произошел пожар, который сейчас ликвидируют подразделения ГСЧС", – говорилось в сообщении.

Напомним, днем 22 апреля российские оккупанты также нанесли удар по Запорожью. В результате атаки повреждена многоэтажка, погибла женщина, среди пострадавших – дети.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!