Оккупанты нанесли удар по Запорожью: повреждена многоэтажка, есть пострадавшие. Видео

Оккупационные войска России около половины двенадцатого во вторник, 22 апреля, нанесли удар по Запорожью. В одном из районов города повреждена многоэтажка, пострадали два человека.

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На месте атаки вспыхнули автомобили жителей. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров, указав, что детали устанавливаются.

"Два человека ранены. Таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье", – написал он около 12:00

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