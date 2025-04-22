Видео дня
Оккупанты нанесли удар по Запорожью: повреждена многоэтажка, есть пострадавшие. Видео
Оккупационные войска России около половины двенадцатого во вторник, 22 апреля, нанесли удар по Запорожью. В одном из районов города повреждена многоэтажка, пострадали два человека.
На месте атаки вспыхнули автомобили жителей. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров, указав, что детали устанавливаются.
"Два человека ранены. Таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье", – написал он около 12:00
Новость дополняется...