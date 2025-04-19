Поврежденное авто: на Запорожье во время 'перемирия' вражеский дрон ранил мужчину

Страна-агрессор, несмотря на объявленное "перемирие", продолжает обстреливать мирные населенные пункты и гражданских граждан в Украине. В субботу вечером, 19 апреля, в Запорожье вражеский дрон ранил мужчину.

Видео дня

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров. Он также рассказал, что во время атаки был поврежден автомобиль пострадавшего.

"Два часа назад в селе Приморское в результате атаки вражеского дрона получил ранения 42-летний мужчина. Его автомобиль поврежден", - говорится в сообщении чиновника.

Напомним, вечером 19 апреля страна-агрессор Россия с оккупированной территории атаковала жилой дом в Херсоне. Причем атака произошла после оглашения российским диктатором Путиным так называемого "пасхального перемирия".

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин цинично заявил, что объявляет перемирие на Пасху и якобы предписывает своим оккупантам "прекратить все боевые действия". По его словам, Москва исходит из того, что "Украина будет следовать примеру РФ" и также объявит перемирие.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на "пасхальное перемирие", которое в субботу, 19 апреля, объявил российский диктатор Владимир Путин. Глава государства назвал эту инициативу очередной попыткой поиграть с жизнями людей. Он отметил, что после объявления главой Кремля "перемирие" на Пасху в Украине была объявлена воздушная тревога.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!