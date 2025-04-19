'Перемирие Путина': Россия ударила по жилому дому в Херсоне. Фото, видео

Вечером 19 апреля страна-агрессор Россия с оккупированной территории атаковала жилой дом в Херсоне. Причем атака произошла после оглашения российским диктатором Путиным так называемого "пасхального перемирия".

Видео дня

Об этом сообщила советница по вопросам коммуникаций руководителя Офиса президента Дарья Заривна. В свою очередь глава Офиса Андрей Ермак предоставил видео указанного удара.

По информации военнослужащего, начальника группы по связям с общественностью группировки "Херсон" Руслана Михайлевского, это была дроновая атака. Она произошла около 18 часов вечера.

На видео – жилая многоэтажка Херсона по улице Перекопской. По словам очевидцев, из-за ударов дронов вспыхнули шесть квартир.

На место пожара были направлены спасатели. Официальной информации о пострадавших в результате этой атаки пока нет.

Однако начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин еще до начала так называемого "перемирия" предупреждал об активности вражеских дронов в городе.

Очевидцы утверждают, что активность враждебных БПЛА наблюдается и сейчас, в эти минуты.

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подтверждает: захватчики не соблюдают так называемое "перемирие".

"На всех направлениях россияне продолжают вести огонь по-прежнему. Больше всего – на Востоке", – отметил он уже после 18 часов.

Напомним, что именно в указанный час должно было начаться анонсированное российским диктатором перемирие.

Как сообщал OBOZ.UA, в четверг, 17 апреля, Россия в очередной раз обстреляла Херсон, причем во время атаки погибли два человека, ранен подросток, а всего пострадали 6 человек.

А уже сегодня Александр Прокудин сообщил, что раненый 17 апреля парень скончался в больнице.

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