Оккупанты ударили по центру Херсона: двое погибших, подросток в тяжелом состоянии. Видео

Страна-агрессор продолжает террор украинских городов и их мирных жителей. В четверг, 17 апреля, Россия в очередной раз обстреляла Херсон.

Видео дня

Об этом сообщил глава ОВА Роман Мрочко. Во время атаки два человека погибли, ранен подросток.

"К сожалению, есть уже двое погибших в результате сегодняшнего авиационного удара со стороны российских террористов по Центральному району Херсона", – говорится в сообщении чиновника.

Мрочко рассказал, что во время обстрела ранения, несовместимые с жизнью, получил 55-летний мужчина. Это отец подростка в тяжелом состоянии, за жизнь которого борются врачи.

Глава ОВА выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Кроме того, мэр города Александр Прокудин сообщил, что россияне сегодня продолжили бить по Таврическому микрорайону Херсона, применяя авиацию, артиллерию и дроны.

"Из-за "прилетов" повреждено административное здание, жилые дома и гражданские транспортные средства. Эти террористические удары оборвали жизнь одного человека. Еще пятеро горожан, среди которых 16-летний парень, ранены", – отметил он.

Напомним, что утром четверга, 17 апреля, российские оккупационные войска совершили атаку на Днепровский район Херсона. Захватчики сбросили взрывное устройство с беспилотника на автомобиль скорой помощи.

Кроме того, утром 16 апреля российская террористическая армия нанесла массированный удар по жилым кварталам Херсона. Враг применил управляемые авиационные бомбы и артиллерию.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в среду, 16 апреля, российские оккупационные войска массированно атаковали Днепр "Шахедами". В городе раздалась серия взрывов, вспыхнули пожары, известно о трех погибших и 30 пострадавших.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!