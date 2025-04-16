Россия массированно атаковала Днепр 'Шахедами': в городе вспыхнуло несколько пожаров, погибла девушка, среди пострадавших – младенец

Вечером в среду, 16 апреля, российские оккупационные войска массированно атаковали Днепр "Шахедами". В городе прозвучала серия взрывов, вспыхнули пожары, на данный момент известно об одной погибшей и семи пострадавших.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Повреждены жилые дома, погибла молодая девушка, еще семь человек, предварительно, пострадали.

Среди них – девятимесячная девочка. К счастью, состояние ребенка удовлетворительное, врачи оказали помощь на месте. Трое пострадавших госпитализированы – это парни 16, 18 и 20 лет. Все они находятся в состоянии средней тяжести.

В Днепре вследствие российской атаки повреждены также заведения образования и культуры, автомобили.

"Скоро на вражеских пабликах появится очередной вброс об "уничтожении офицеров НАТО". По факту же снова террор гражданского населения в Днепре... Напуганы рядовые горожане, особенно – дети. Несмотря на все держимся", – написал Лысак.

Он поблагодарил всех, кто принял участие в ликвидации последствий массированной атаки: спасателям, коммунальщикам, правоохранителям и волонтерам.

Городской голова Днепра Борис Филатов написал, что враг пытался попасть "Шахедом" по зданию мэрии.

"На самом деле они снова развалили кучу гражданских зданий и у***али шахедом по мэрии. Да, да. По мэрии. Но не попали. Прилет в 100 метрах. Как раз рядом с памятником Полю", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 апреля российские оккупационные войска тоже атаковали Днепр "Шахедами". В городе вспыхнули пожары, пострадали 15 человек. Есть повреждения многоэтажек и частных домов, сгорело много автомобилей.

А 10 апреля войска РФ нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки погиб мужчина, восемь человек пострадали. Обстрел привел к разрушениям на территории гражданского объекта.

Российский обстрел уничтожил часть складов компании-производителя бытовых товаров Biosphere Corporation. Россияне сообщили об ударе по "военному объекту", однако на самом деле в результате вражеской атаки были уничтожены подгузники, влажные салфетки, чай, фольга, пергамент для Пасхи.

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