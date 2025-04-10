Россия ударила по Днепру баллистикой, погиб человек, есть разрушения и пострадавшие: первые подробности

Войска РФ в четверг, 10 апреля, нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки погиб мужчина, три человека пострадали. Есть разрушения на территории гражданского объекта.

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Взрывы в областном центре, по данным местных СМИ, раздались около 16:05, тревогу объявили в 16:01. В Воздушных силах предупреждали об угрозе ударов баллистикой с юго-восточного направления, а в 16:04 информировали о скоростной цели возле Днепра.

Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак по состоянию на 16:42 сообщил, что на месте удара возник масштабный пожар.

"Есть разрушения на территории гражданского объекта. Предварительно, трое пострадавших. Все детали выясняем", – информировал руководитель ОВА.

Однако в 16:49 Сергей Лысак сообщил, что из-за ракетного удара по Днепру погиб 42-летний мужчина.

Коммунальные цистерны доставляют спасателям воду, чтобы потушить пожар на месте удара. При необходимости другая техника также готова, информировал мэр Днепра Борис Филатов по состоянию на 17:14.

"Наши городские больницы принимают раненых. Обследуем и жилую застройку рядом. Работаем", – говорится в сообщении.

На 17.45 в больницах находятся трое пострадавших: 55-летняя женщина и мужчины 52 лет. Все они находятся в состоянии средней тяжести, рассказал Сергей Лысак.

Как сообщал OBOZ.UA, в четверг оккупанты атаковали дроном-камикадзе Никополь Днепропетровской области. Вследствие удара пострадали 12 человек, в том числе 16-летний парень – он находится в тяжелом состоянии.

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