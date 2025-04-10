Оккупанты ударили по Никополю, пострадали 12 человек: среди раненых – подросток. Фото

Войска страны-агрессора РФ атаковали дроном-камикадзе Никополь Днепропетровской области. В результате удара пострадали 12 человек, в том числе 16-летний подросток – он находится в тяжелом состоянии.

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Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Он также обнародовал фото последствий российской атаки.

По словам чиновника, в Никополе повреждены общежитие и пять авто.

Обследование территории продолжается.

"В Никополе 12 пострадавших. Россияне нанесли ранения местным, ударив дроном-камикадзе. Среди пострадавших – 16-летний подросток. Он в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении руководителя ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 10 апреля РФ атаковала Украину 145 дронами разных типов. Украинские защитники сбили 85 ударных дронов, еще почти полсотни были имитационными. Вследствие атаки пострадали Донетчина, Харьковщина, Киевщина, Хмельнитчина, Полтавщина и Николаевщина.

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