Россия атаковала Украину 145 беспилотниками: сбито 85 целей, пострадали шесть областей

Силы обороны в ночь на четверг, 10 апреля, сбили над Украиной 85 ударных дронов, запущенных военными преступниками из РФ. В результате атаки пострадали Донетчина, Харьковщина, Киевщина, Хмельнитчина, Полтавщина и Николаевщина.

Видео дня

Еще почти полсотни вражеских БПЛА, которые были имитационными, не нанесла вреда благодаря защитникам нашего неба. Это нападение длилось с 19:00 минувших суток, сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

В частности, агрессор атаковал 145 дронами (Shahed и ударные беспилотники других типов, а также разные дроты-имитаторы) из Курска, Орла, Миллерова, Приморско-Ахтарска (РФ) и мыса Чауда (временно оккупированный Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 85 "Шахедов" на севере, юге, востоке и в центре страны. Кроме того, 49 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий).

Новость дополняется...

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!