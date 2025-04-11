Подгузники, влажные салфетки, пергамент для Пасхи: что известно о 'военном объекте', который Россия атаковала баллистикой в Днепре. Фото

Российские войска ракетной атакой по Днепру 10 апреля уничтожили часть складов компании-производителя бытовых товаров Biosphere Corporation. Россияне сообщили об ударе по "военному объекту", однако на самом деле в результате вражеской атаки были уничтожены подгузники, влажные салфетки, чай, фольга, пергамент для Пасхи.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил основатель Biosphere Corporation Андрей Здесенко. Пропагандисты оправдывают удар тем, чтоякобы уничтожен "военный объект", производивший "стратегическую продукцию".

На самом деле атака была направлена ​​на мирное предприятие, обеспечивающее украинцев базовыми средствами гигиены и быта.

"Россия пишет, что они атаковали "военный объект", который производил стратегическую продукцию. Ну да, подгузники, влажные салфетки, чай, фольгу, пергамент для Пасхи – знаменитая военная продукция. Я понимаю, что это "страшная угроза" для России, но которая, к сожалению, стоила жизни нашего сотрудника..", – написал он.

По его словам, компания понесла серьезные потери.

"Мы создавали это годами. Это большие инвестиции, наша работа, наша команда. И хотя мы просчитывали эту ситуацию и часть производства и складов заранее перенесли по другим объектам в Украине. Но мы не ожидали, что это будет для нас столь больно", – добавил Здесенко.

Компания "Биосфера" (Biosphere Corporation) является производителем и дистрибьютором товаров для дома и личной гигиены. В корпорацию входят 13 собственных брендов - "Фрекен БОК", Smile, PRO Service, Novita, Vortex, Eventa, ЛайKit и т.д.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ 10 апреля нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки погиб мужчина, восемь человек пострадали. Есть разрушения на территории гражданского объекта.

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