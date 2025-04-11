Подгузники, влажные салфетки, пергамент для Пасхи: что известно о "военном объекте", который Россия атаковала баллистикой в Днепре. Фото
Российские войска ракетной атакой по Днепру 10 апреля уничтожили часть складов компании-производителя бытовых товаров Biosphere Corporation. Россияне сообщили об ударе по "военному объекту", однако на самом деле в результате вражеской атаки были уничтожены подгузники, влажные салфетки, чай, фольга, пергамент для Пасхи.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил основатель Biosphere Corporation Андрей Здесенко. Пропагандисты оправдывают удар тем, чтоякобы уничтожен "военный объект", производивший "стратегическую продукцию".
На самом деле атака была направлена на мирное предприятие, обеспечивающее украинцев базовыми средствами гигиены и быта.
"Россия пишет, что они атаковали "военный объект", который производил стратегическую продукцию. Ну да, подгузники, влажные салфетки, чай, фольгу, пергамент для Пасхи – знаменитая военная продукция. Я понимаю, что это "страшная угроза" для России, но которая, к сожалению, стоила жизни нашего сотрудника..", – написал он.
По его словам, компания понесла серьезные потери.
"Мы создавали это годами. Это большие инвестиции, наша работа, наша команда. И хотя мы просчитывали эту ситуацию и часть производства и складов заранее перенесли по другим объектам в Украине. Но мы не ожидали, что это будет для нас столь больно", – добавил Здесенко.
Компания "Биосфера" (Biosphere Corporation) является производителем и дистрибьютором товаров для дома и личной гигиены. В корпорацию входят 13 собственных брендов - "Фрекен БОК", Smile, PRO Service, Novita, Vortex, Eventa, ЛайKit и т.д.
Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ 10 апреля нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки погиб мужчина, восемь человек пострадали. Есть разрушения на территории гражданского объекта.
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