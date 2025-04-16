'Бьют просто по домам': оккупанты атаковали Херсон из авиации и артиллерии, есть жертва и пострадавшие. Видео

Утром 16 апреля российская террористическая армия нанесла массированный удар по жилым кварталам Херсона. Враг применил управляемые авиационные бомбы и артиллерию.

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Вследствие вражеской атаки в областном центре есть погибший и пострадавшие. Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.

По информации ОВА, российские войска убили мужчину в Центральном районе Херсона. Житель областного центра получил ранения, несовместимые с жизнью, из-за массированных вражеских ударов. Соответствующие службы устанавливают личность погибшего.

В свою очередь глава городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что из-за повреждений контактной сети в Центральном районе временно остановлено движение троллейбусов на 11 и 12 маршрутах. Кроме того, в связи с вражеским обстрелом, маршрутные автобусы временно ходят к площади Непокоренных.

Также Мрочко опубликовал видео, на котором зафиксирован момент артиллерийского обстрела города. В свою очередь пропагандистские ресурсы РФ оперативно опубликовали видео, которым похвастались, что удары пришлись по жилым многоэтажкам Херсона.

В Херсонской областной прокуратуре уточнили, что россияне атаковали город артиллерией и КАБ. По данным следствия, зафиксировано попадание по гражданским объектам в жилом массиве.

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Прокуроры вместе со следователями продолжают документировать военные преступления, совершенные военнослужащими из России.

Напомним, в ночь на 16 апреля Россия атаковала Одессу ударными дронами. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома и складские помещения, вспыхнули пожары.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 13 апреля оккупационная армия России совершила очередной кровавый теракт против мирных жителей Украины. Враг ударил баллистическими ракетами по центру города Сумы, вследствие чего погибло много гражданских.

Ранее сообщалось, что в Кремле выступили с циничным заявлением о ракетном ударе по Сумам, в результате которого погибли более 30 мирных жителей. Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков выдал, что российские войска атаковали "исключительно военные цели".

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