Оккупанты атаковали Одессу дронами, вспыхнули пожары: есть пострадавшие. Фото и видео

В ночь на 16 апреля Россия атаковала Одессу ударными дронами. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома и складские помещения, вспыхнули пожары.

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Известно о по меньшей мере трех пострадавших. Подробности сообщили городской голова Одессы Геннадий Труханов и ГСЧС.

Мэр Одессы сообщил об атаке на облцентр ночью в 03:46.

"Ночью враг совершил атаку на Одессу ударными БпЛА. В результате повреждены гражданская инфраструктура, жилые дома и складские помещения", – отметил Труханов.

К моменту его сообщения информации о раненых еще не было. Однако ближе к 05:30 в ГСЧС рассказали, что без пострадавших не обошлось: по предварительной информации, пострадали три человека.

"Пожары вспыхнули по нескольким адресам – горели жилые дома, повреждены складские здания... На местах работали психологи ГСЧС и полиции", – уточнили спасатели.

Труханов же заявил, что сразу после атаки на местах попаданий начали работать оперативные службы. Когда они завершат работу, за дело возьмутся коммунальные бригады, которые будут ликвидировать последствия атаки и проводить восстановление поврежденных объектов. Утром подключатся и сотрудники районной администрации.

Напомним, накануне российские оккупанты атаковали промышленную зону Славянска.

Повреждены здания автомойки, СТО, 18 автомобилей и 5 промышленных сооружений. На СТО и в соседнем складском здании вспыхнули пожары. Пострадал человек.

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