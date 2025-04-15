Оккупанты атаковали промышленную зону Славянска: пострадал человек. Фото

Российские войска 15 апреля атаковали дронами промышленную зону в Славянске на Донетчине. В результате ударов врага вспыхнул пожар в здании СТО и расположенном рядом складском помещении, горели и транспортные средства.

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Известно об одном раненом. Подробности о последствиях атаки раскрыли в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

По данным ГСЧС, промзону в Славянске оккупанты атаковали шестью беспилотниками.

"Возник пожар в здании СТО и рядом расположенном складском сооружении. Более трех часов понадобилось спасателям, чтобы потушить возгорание на площади 100 кв. м. Также они ликвидировали пожар в здании СТО и шести транспортных средств на общей площади 500 кв. м", – говорится в сообщении.

Также спасатели рассказали, что один человек в результате атаки получил ранения.

Из-за вражеского удара повреждены здания автомойки, СТО, 18 автомобилей и 5 промышленных сооружений.

Напомним, в ночь на 15 апреля Россия атаковала баллистикой и полусотней дронов.

Защитники во время ночного боя сбили 26 ударных БПЛА. Последствия ударов зафиксированы в двух областях – Сумской и Донецкой.

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