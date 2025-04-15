Россия атаковала баллистикой и полсотней дронов: над Украиной ночью сбили 26 ударных БПЛА, пострадали две области

Защитники неба Украины во время атаки РФ в ночь на 15 апреля сбили 26 ударных беспилотников. Еще почти два десятка БПЛА были имитационными и без последствий обезврежены средствами РЭБ или покинули воздушное пространство страны.

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Агрессор нанес ракетный удар, в общем из-за очередного вражеского нападения, продолжавшегося с 19:30 минувших суток и половину – этих, пострадали Сумщина и Донетчина. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

В частности, российские военные преступники атаковали баллистической ракетой "Искандер-М/KN-23" (из Курской области РФ), 52 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных видов с направлений: Миллерово, Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 12:00 вторника, 15 апреля, подтверждено сбитие 26 ударных дронов на востоке, севере и в центре страны. Еще 19 БПЛА-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий).

По данным Сумской ОВА, в 21:02 в понедельник враг нанес ракетный удар по окрестностям Сумской городской громады. Предварительно, люди не пострадали.

Во время атаки дронов РФ над Сумщиной зенитчики сбили пять "Шахедов". Два вражеских БПЛА были уничтожены над Днепропетровщиной.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 14 апреля силы ПВО сбили 40 российских ударных БПЛА, 11 вражеских дронов-имитаторов были локационно потеряны. В результате действий агрессора пострадали Одесщина, Донетчина, Днепропетровщина и Харьковщина.

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