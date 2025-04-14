Над Украиной сбили 40 ударных дронов РФ, из-за вражеской атаки пострадали четыре области

Защитники неба сбили 40 ударных беспилотников, которыми Россия атаковала Украину в ночь на 14 апреля. Большинство из остальных были имитационными и не достигли заданных врагом целей.

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Из-за очередной атаки агрессора, которая длилась с 20:30 минувших суток, пострадали Одесщина, Донетчина, Днепропетровщина и Харьковщина. В командовании Воздушных сил ВСУ рассказали подробности.

В частности, враг запустил в сторону украинских городов 62 беспилотника ударных (Shahed и других) и имитационных типов с направлений: Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), мыс Чауда (временно оккупированный Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По состоянию на 09:00 понедельника подтверждено сбитие 40 ударных дронов на востоке и юге страны.

Кроме этого, 11 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий).

Вечером в воскресенье из-за российской дроновой атаки в Одессе повреждена гражданская инфраструктура и автомобили, вспыхнули возгорания, пострадали люди.

На АЗС в Запорожье возник пожар из-за атаки вражеского дрона. Чрезвычайщики ликвидировали возгорание, никто не пострадал.

Защитники неба сбили один вражеский БПЛА на Николаевщине, пять – на Черкасщине. В Уманском районе из-за падения обломков горела сухая растительность.

Над Днепропетровщиной уничтожили два российских беспилотника. В Раевской громаде Синельниковского района возник пожар в неэксплуатируемом здании.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 13 апреля Силы обороны сбили 43 "Шахеда" (ударные дроны других типов) на севере, юге и в центре Украины. Кроме того, 12 российских дронов-имитаторов были локационно потеряны.

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