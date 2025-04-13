Враг ударил по Одессе: пятеро пострадавших, повреждены больница, СТО, дорога и авто. Фото

Вечером, в воскресенье, 13 апреля, враг атаковал Одессу ударными беспилотниками. По предварительной информации, в результате удара пострадали четыре человека.

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Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер. Кроме того, чиновник написал, что в городе повреждена гражданская инфраструктура и автомобили, есть возгорание.

Позже глава ОВА сообщил, что по уточненной информации, все пострадавшие получили осколочные ранения и ожоги. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы. Другие детали атаки уточняются.

Позже мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в результате атаки ударных беспилотников в одном из медицинских учреждений города повреждено перекрытие и остекление, изуродована операционная. Пациенты не пострадали.

Кроме того, повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, магистральная дорога, СТО и автомобили.

Труханов добавил, что на месте работают оперативные службы и городской штаб. После получения разрешения коммунальные службы приступят к ликвидации последствий атаки и восстановлению дорожного полотна.

В воскресенье, 13 апреля, страна террорист также атаковала медицинское учреждение на Черниговщине. Кроме того, днем этого же дня российская террористическая армия в очередной раз обстреляла Харьков. Во вражеский удар попала территория детского сада. Также захватчики ударили из тяжелой артиллерии по детскому медучреждению в Херсоне.

Как сообщал OBOZ.UA, российская ракетная атака по Сумам в Вербное воскресенье, 13 апреля, произошла менее чем через две минуты после объявления воздушной тревоги. Одна из ракет взорвалась в воздухе и была начинена осколочными элементами, из-за чего жертв среди гражданских стало еще больше. В результате удара РФ баллистикой погибли по меньшей мере 34 человека, еще 117 получили ранения.

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что Россия обязательно ответит за каждого украинца. Военные пообещали жестко отплатить, ведь у российских военных преступлений нет срока давности.

Мировые лидеры решительно осудили атаку на Сумы. Британский премьер Кир Стармер призвал Путина прекратить огонь без всяких условий, а президент Украины Владимир Зеленский назвал действия РФ сознательным террором против мирного населения. Он обратился к партнерам из США, Европы и международных организаций с просьбой немедленно усилить защиту украинского неба и давление на затягивающую эту войну Россию.

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