Войска РФ ударили по детсаду в Харькове и детскому медучреждению в Херсоне

Днем 13 апреля российская террористическая армия в очередной раз обстреляла Харьков. Под вражеский удар попала территория детского сада. Также враг ударил из тяжелой артиллерии по детскому медучреждению в Херсоне.

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Вследствие атаки в харьковском заведении выбиты окна. Об этом в Telegram сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов.

По информации мэра, от вражеского удара пострадал детский сад в Киевском районе Харькова. По состоянию на 13:30 информации о пострадавших на месте обстрела нет.

Терехов проинформировал, что оккупанты повредили фасад здания и окна в детском саду. Также стало известно, что выбиты окна в окрестных многоквартирных домах. Погибших и раненых по состоянию на 13:40 не было.

Городской голова отметил, что российские террористы атаковали Харьков с помощью БПЛА "Молния". В областной военной администрации сообщили, что на месте атаки работают профильные службы.

Глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что в результате артиллерийского обстрела со стороны российских террористов в Херсоне повреждено детское медучреждение. К счастью, пострадавших нет, во время очередной атаки противника дети с родителями и работниками заведения находились в укрытии.

Напомним, утром 13 апреля оккупационная армия России совершила очередной кровавый теракт против мирных жителей Украины. Враг ударил баллистическими ракетами по центру города Сумы, вследствие чего погибло много гражданских.

Ранее сообщалось, что 12 апреля российская террористическая армия массированно обстреливала населенные пункты Харьковской области. Вследствие военных преступлений погибло два человека, ранения получили 7 мирных жителей.

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