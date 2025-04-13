Утром 13 апреля оккупационная армия России совершила очередной кровавый теракт против мирных жителей Украины. Враг ударил баллистическими ракетами по центру города Сумы, вследствие чего погибло много гражданских.

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Существенные повреждения получила гражданская инфраструктура и транспортные средства. Фото с последствиями российского теракта в Telegram опубликовал Сумской городской совет.

В очередной раз целью врага стали мирные жители. Более того, очевидцы сообщают, что в эпицентре взрыва оказался троллейбус с пассажирами. В областном центре начинает работу штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Секретарь Сумского городского совета Артем Кобзар сообщил, что вследствие российского ракетного удара погибло более 20 человек. Окончательные последствия трагедии уточняются.

(осторожно, кадры 18+)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после таких терактов нужна жесткая реакция всех в мире, кто хочет окончания этой войны и убийств. При этом глава государства констатировал, что именно Россия хочет именно такого террора и затягивает войну. Без давления на агрессора мир невозможен.

"Разговоры еще никогда не останавливали баллистику и авиабомбы. Нужно такое отношение к России, которого заслуживает террорист. Благодарю всех, кто с Украиной и помогает нам защищать жизнь", – отметил Зеленский.

(осторожно, кадры 18+)

Министр внутренних дел Игорь Клименко проинформировал, что с первых минут на место ракетного удара прибыли спасатели и полицейские. Полиция ограничила доступ к зоне поражения. Клименко отметил, что в Сумах будет работать штаб для приема заявлений и оказания помощи потерпевшим. Психологи ГСЧС и полиции оказывают помощь пострадавшим. Следователи, криминалисты на местах ударов, собирают доказательства, документируют жестокое военное преступление России против гражданского населения.

Напомним, в Вербное воскресенье, 13 апреля, российские войска нанесли удары по Сумам. В облцентре было слышно по меньшей мере два взрыва. Известно, что среди 34 раненых в результате атаки есть дети, по меньшей мере, 21 человек погиб.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 апреля Россия ударила "Искандером" по Кривому Рогу. Баллистическая ракета с кассетной боевой частью прилетела в район плотной жилой застройки, неподалеку от эпицентра взрыва была детская площадка.

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