Войска РФ массированно обстреляли Харьковщину: разрушены дома, есть погибшие. Фото

За прошедшие сутки 12 апреля российская террористическая армия массированно обстреливала населенные пункты Харьковской области. Вследствие военных преступлений погибло два человека, ранения получили 7 мирных жителей.

Видео дня

В очередной раз целью путинских террористов стали многоэтажки и частные дома. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

По информации правоохранителей, россияне ударили управляемыми авиабомбами по поселку Слатино, вследствие чего повреждены около 16 частных домов. Под завалами оказался 69-летний мужчина, которого удалось деблокировать. Также пострадали еще двое мужчин – 83 и 42 лет. Всех троих доставили в больницу.

Кроме того, под плотным обстрелом находился город Купянск. Значительные разрушения получила гражданская инфраструктура – жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили. Пострадали три женщины – 52, 25 и 73 лет, а также 26-летний мужчина.

В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что российские террористы обстреляли Купянск из РСЗО "Ураган". Враг атаковал город 12 апреля около 17:30. Менее чем через час войска России нанесли авиационный удар по городу. Под прицелом врага были частные жилые дома.

С самого утра 13 апреля россияне продолжили терроризировать Купянск. По информации ОВА, оккупанты снова атаковали город из реактивных систем залпового огня. В результате обстрела вспыхнули конструктивные элементы гаража. К сожалению, во дворе пятиэтажного дома погибли две женщины.

Напомним, войска России возобновили более типичную схему ударов по Украине на большие расстояния в конце марта и начале апреля 2025 года. Вероятно, враг откорректировал тактику обстрелов в рамках попытки нанести значительный ущерб инфраструктуре украинских городов и для запугивания гражданских.

Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия продолжает терроризировать Херсонскую область постоянными обстрелами. Накануне враг ударил по областному центру и еще шести населенных пунктах. Вследствие вражеских ударов ранения получили 8 человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!