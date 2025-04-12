Прилетело в дома, авто и банк: в Херсонской области 8 человек пострадали от обстрелов армии РФ

Российская оккупационная армия продолжает терроризировать Херсонскую область постоянными обстрелами. Накануне враг ударил по областному центру и еще шести населенных пунктах.

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Вследствие вражеских ударов ранения получили 8 человек. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

По информации правоохранителей, от вражеских атак пострадали Херсон, Антоновка, Приднепровское, Молодежное, Берислав, Новорайск, Змиевка и Красный Маяк.

В Антоновке вражеский дрон атаковал 44-летнего мужчину. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой, обломочным ранением и переломом ноги. Также в больницу обратились 63-летний мужчина и 68-летняя женщина, на автомобиль которых в Днепровском районе Херсона россияне сбросили взрывчатку с БПЛА. У пострадавших диагностировали взрывные травмы и огнестрельные ранения конечностей. Транспортное средство получил повреждения.

В течение для россияне атаковали жилые кварталы из артиллерии, вследствие чего ранения получили две женщины и трое мужчин в возрасте от 49 до 80 лет. Люди получили взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии и осколочные ранения разных частей тела.

В целом в результате обстрелов повреждено 16 объектов: восемь многоквартирных и пять частных домов, объект критической инфраструктуры, банковское отделение и автомобиль.

Напомним, российские захватчики утром 12 апреля атаковали Харьковщину. В Чугуевском районе попали по частным домам, там вспыхнули пожары, а на Слатино оккупанты сбросили КАБ, разрушив дома людей и ранив мужчину.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 апреля Россия атаковала Киев "Шахедами". В столице работали силы ПВО, возникли пожары в Святошинском и Дарницком районах.

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