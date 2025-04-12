В Харьковской области из-за многочисленных атак армии РФ вспыхнули пожары: фото последствий

Российские захватчики утром атаковали Харьковщину. В Чугуевском районе попали по частным домам, там вспыхнули пожары.

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А на Слатино оккупанты сбросили КАБ, разрушив дома людей и ранив мужчину. Подробности раскрыли в ГСЧС и Дергачевской МВА.

По данным ГСЧС, утром 12 апреля под вражеским ударом оказалось село Хотимля Чугуевского района.

"В результате обстрела возник пожар в одно- и двухэтажном жилом доме на общей площади 200 м кв. Пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 09:00", – рассказали спасатели, показав фото с последствиями обстрела.

Также под ударом русских войск утром оказалось Слатино: по населенному пункту около 06:40 утра захватчики ударили КАБом.

Как рассказал глава Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко, попадание зафиксировано в жилом секторе населенного пункта. Повреждения получили по меньшей мере восемь частных домов.

Из-под завалов одного из них спасатели деблокировали 69-летнего мужчину. Он находится в стабильном состоянии.

Напомним, также враг вечером 11 апреля и утром 12 апреля бил дронами-камикадзе по Харькову. Особо жестокими были вечерние атаки: по данным городского головы Игоря Терехова, в городе зафиксировано более 20 взрывов.

Пострадали трое гражданских.

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