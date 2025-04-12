Армия России совершила массированную атаку БПЛА на Харьков: более 20 прилетов, есть раненые

Харьков в ночь на 12 апреля оказался под массированной атакой российских дронов. В городе зафиксировано более двух десятков попаданий, вспыхнули пожары в нескольких районах.

Видео дня

Также известно о по меньшей мере трех пострадавших. Подробности о последствиях атаки армии РФ сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Атаковать облцентр россияне начали еще накануне. О первом прилете – в Киевском районе Харькова – мэр сообщил в 21:01 11 апреля. Сразу за ним в примерно том же месте раздался еще один взрыв.

В результате пожаров вспыхнул пожар в хозяйственном сооружении. По состоянию на 21:31 появилась информация об одном пострадавшем.

Уже через несколько минут Терехов сообщил о дроновой атаке в Индустриальном районе Харькова: там загорелись складские помещения.

Начиная с 22:22 городской голова рассказал о серии новых взрывов в Харькове и пожаре на месте попаданий.

Преимущественно враг бил по Основянскому району облцентра.

"Предварительно по городу за этот вечер более 20-ти прилетов. 17 из них в Основянском районе", – отмечал Терехов в 23:41.

Он также сообщил о двух пострадавших в этом районе.

Утром российские войска продолжили террор Харькова.

"Имеем три удара по Харькову БПЛА типа Шахед, два из них в Немышлянском районе", – рассказал около 4 часов утра городской голова.

Он также отметил, что в результате атаки пострадал еще один человек, он отделался легкими ранениями. Помощь пострадавшему, как рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, харьковчанину медики предоставили на месте.

Напомним, также под утро 12 апреля войска РФ атаковали дронами Киев. В столице загорелись пожары в Святошинском и Дарницком районах. В первом зафиксировано два очага пожаров, в том числе горели нежилые помещения. Во втором же загорелся жилой дом.

Известно о двух пострадавших.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!