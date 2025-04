Россия изменила тактику ударов по Украине: в ISW рассказала, как агрессор пытается прорвать украинскую ПВО

Войска России возобновили более типичную схему ударов по Украине на большие расстояния в конце марта и начале апреля 2025 года. Вероятно, враг откорректировал тактику обстрелов в рамках попытки нанести значительный ущерб инфраструктуре украинских городов и для запугивания гражданских.

Видео дня

Такое предположение высказали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). В сводке за 12 апреля они оценили, как страна-агрессор пытается прорвать украинскую ПВО и в целом демонстрирует решимость не соглашаться на прекращение огня.

Отмечается, что в последние недели Россия начала наносить заметно большие серии ударов по Украине, хотя и с использованием меньшего количества ракет. Подобная тенденция последний раз наблюдалась в январе и начале февраля 2025 года.

По словам аналитиков, российские войска не нанесли ни одного удара по Украине 7 апреля – на следующий день после того, как 6 апреля произвели самый массированный обстрел за последний месяц – но с тех пор возобновили ежедневные удары дронами.

При этом российские войска откорректировали свою тактику дроновых ударов, вероятно, в рамках попытки нанести более значительный ущерб Украине. Украинские источники и немецкое издание BILD в конце марта и начале апреля 2025 года информировали, что во время атак военные преступники из РФ скапливают дроны на большой высоте в нескольких километрах от крупных украинских городов и других целей, прежде чем нанести ими синхронные удары.

"Россияне в самом плотном порядке используют дроны-камикадзе типа Shahed, чтобы уничтожить украинские системы противовоздушной обороны. Они сосредоточивают группу из 10-15 "Шахедов" за пределами города, а затем атакуют его", – говорится в сводке ISW.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 6 апреля сообщил, что российские военные постоянно модернизируют свои ударные беспилотники, баллистические ракеты и в целом тактику нанесения ударов, и это усложняет способность украинской ПВО их сбивать.

"Раньше российские войска запускали беспилотные летательные аппараты дальнего радиуса действия типа "Шахед" серией волн против разных целей каждую ночь. Их попытка сосредоточить БПЛА в более плотных группах свидетельствует о том, что они считают, что эта новая тактика более эффективно победит украинскую противовоздушную оборону", – предположили аналитики.

Они подчеркнули, что Кремль отказывается принимать участие во временном перемирии. Отмечается, что предложенное прекращение огня на дальние расстояния по энергетической инфраструктуре не потребует от России прекращения всех ударов дронами и ракетами, а вот предложенное общее прекращение огня вдоль текущей линии фронта, в воздухе и на море, вероятно, потребует от агрессора прекратить все удары.

"Россия затягивает переговоры о всеобщем прекращении огня, чтобы продолжать добиваться успехов вдоль линии фронта в Украине и продолжать наносить разрушительные удары по украинским оборонно-промышленным и гражданским районам, чтобы запугать гражданское население и взорвать способность страны защитить себя от будущей российской агрессии", – оценили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте Россия осуществила рекордное количество атак дронами по Украине: за месяц выпустила 4192 ударных БПЛА Shahed и других типов, а также беспилотники-имитаторы. Россияне задействовали новые площадки пусков, и эта тактика вражеских ударов более смертоносна.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!