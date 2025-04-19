Пасхальное перемирие Путина - это:

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1. Одностороннее заявление, не останавливающее войну, а предназначенное для игры с Трампом, демонстрация вроде бы мирной инициативы, чтобы показать, что заявления Трампа не были напрасными. Путину важно сохранить отношения с Трампом, поскольку он использует их для раскола общей позиции стран НАТО по Украине.

2. Это не шаг к миру, потому что перемирие провозглашено Путиным самостоятельно, а не в результате мирных договоренностей. Ни о каких системах наблюдения и контроля за сохранением режима перемирия даже не говорится. И такие "перемирия", как учит опыт войны на Донбассе, всегда превращаются в перестрелку. И обвинять в нарушении Путин будет, как всегда, Украину.

3. Вместе с тем, это свидетельство о слабости позиции России в войне, Путин хочет ослабить поддержку Украины, поскольку понимает, что не может добиться победы на поле боя. И потому для продолжения войны он пытается снизить поддержку Украины со стороны США.

4. Путин избежал любых заявлений по поводу реальных шагов для прекращения войны - проведения официальных переговоров, договоренности о прекращении огня.