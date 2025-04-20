На фронте фиксируют рекордно низкую активность оккупантов: в ВСУ объяснили главную опасность такого затишья

За неполные сутки 20 апреля (по состоянию на 16:00) на фронте фиксировалось 45 боевых столкновений, то есть ВС РФ несколько снизили активность после объявленного "пасхального перемирия", хотя и не на всех направлениях. Однако даже там, где боев стало меньше, противник не отказывается от обстрелов, а также готовится к будущим штурмам.

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Ситуация на передовой в Пасху

Согласно сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, к 16:00 воскресенья оккупанты с территории Российской Федерации открывали артиллерийский огонь по Миропольскому и Турье Сумской области.

На Лиманском направлении произошло два боеприкосновения вблизи Надежды и Мирного.

На Краматорском направлении противник четырежды атаковал в районах Часова Яра, в сторону Ступочек и Белой Горы. Еще один бой продолжался.

На Торецком направлении захватчики дважды атаковали в районах Дружбы и Торецка.

На Покровском направлении не утихала высокая вражеская активность. Здесь оккупанты начинали столкновение разной интенсивности 20 раз. Они пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лысовка, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Елизаветовка, Успеновка, Преображенка, Андреевка, Разлив. Две битвы по состоянию на 16:00 еще не закончились.

На Новопавловском направлении агрессор дважды пытался идти вперед у Скудного и в направлении Отрадного.

Трижды оккупанты пытались продвинуться к нашим позициям в районах Малой Токмачки и Степного на Ореховском направлении.

На Курщине (РФ) зафиксировано 12 столкновений. Враг совершил 100 артиллерийских обстрелов, в том числе семь – из реактивных систем залпового огня.

На Харьковском, Купянском, Северском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях россияне активных наступательных действий не проводили.

Доклад Александра Сырского

Президент Владимир Зеленский в Telegram поделился оперативной информацией, которую ему передал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Как отметил главком, на 16:00 Пасхи россияне чаще, чем раньше, использовали тяжелое вооружение. За указанный период произошел 901 обстрел, из которых 448 – именно из тяжелого вооружения. Кроме того, было уже более 400 применений россиянами FPV-дронов.

Так называемое российское "прекращение огня" оказалось пустым словом для Покровского, Северского направлений, других районов на востоке нашей страны, а также для Курской области РФ.

"На Торецком направлении наши воины, к сожалению, попали в российскую засаду. Есть погибшие. Российские военные, которые это совершили, будут уничтожены", – рассказал президент об информации, сообщенной Сырским.

Зеленский подчеркнул, что Силы обороны действовали и будут действовать зеркально.

Что говорят украинские защитники

В 66-й отдельной механизированной бригаде им. князя Мстислава Храброго рассказали, что в зоне их ответственности захватчики обустраивают маршруты прохода тяжелой техники, прикрываясь "перемирием".

9 апреля воины бригады уничтожили российский комплекс КРВД – установку для развертывания временных дорог на базе КАМАЗа. И после удара эта техника перекрыла проезд через реку Черный Жеребец, что сделало невозможным штурмовые действия россиян бронетехникой.

20 апреля, в день объявленного Россией праздничного "перемирия", оккупанты расчищали переправу от остатков собственной уничтоженной техники. Для этого задействовали более десяти человек и специализированную машину.

"Аэроразведка 66 бригады продолжает пристально следить за оккупантами! Также сейчас наблюдаем активизацию штурмовых действий пехотой на позицию одного из батальонов бригады!" – сообщили воины о реалиях российского "прекращения огня".

Между тем в 93 ОМБр "Холодный Яр" не верят в "перемирие" противника и не воспринимают его серьезно.

Главный сержант, представитель бригады Виталий Пясецкий рассказал "Суспільному", что у них количество вражеских обстрелов несколько уменьшилось, но полной "тишины" нет.

По этому поводу большинство шутят. Никто всерьез это не воспринимает... Никто не доверяет россиянам. Мы это уже проходили", – отметил он.

В зоне ответственности 93 отдельной механизированной бригады россияне применяют все имеющиеся средства поражения, хотя использование российской армией артиллерийского оружия (по сравнению с прошлыми месяцами) уменьшилось.

"Враг активных штурмовых действий не проводит с применением бронетехники. В основном это малые пехотные группы по два-три человека, в день оказывается до 20 человек личного состава врага, по которым наносится огневое поражение", – пояснил он подробнее о происходящем на их позициях.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Проект DeepState также сообщал, что россияне используют "пасхальное перемирие" в собственных интересах.

– Журналист и публицист Виталий Портников считает, что "перемирие", объявленное российским диктатором Владимиром Путиным, – это его маневр, прежде всего связанный с желанием удержать США за столом переговоров.

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