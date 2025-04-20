Оккупанты используют 'пасхальное перемирие' в собственную пользу: DeepState показал фото

Объявленного российским диктатором Владимиром Путиным на фронте россияне не соблюдают, хотя интенсивность боевых действий кое-где несколько снизилась. Оккупанты почти не применяют тактическую авиацию, однако продолжают бить из артиллерии и других средств поражения, активны также ударные и разведывательные российские дроны.

Видео дня

В то же время под занавесом "перемирия" захватчики вытаскивают своих "200-х", проводят разминирование, подвозят провизию и обустраивают позиции. О неработающем перемирии пишет DeepState.

После 18 часов объявленного Путиным "перемирия" можно окончательно констатировать, что оно не работает, согласились в DeepState с президентом Украины Владимиром Зеленским, сделавшим 20 апреля похожее заявление. На разных участках фронта наблюдается разная активность россиян.

"Стоит отметить, что интенсивность боевых действий упала и это факт. На отдельных участках фронта бойцы отмечают необычную тишину, а большинство – просто уменьшение обстрелов, штурмовых действий или работу дронов. Но несмотря на это, существуют участки, где противник проводит штурмы, обстреливает артиллерией и другими средствами, уничтожает позиции дронами и тому подобное", – отмечают в DeepState.

В настоящее время практически по всей линии фронта фиксируется отсутствие применения КАБов и в целом тактической авиации. В то же время враг на многих участках работает в основном артиллерией и другими средствами поражения по позициям украинским военным, также фиксируются факты применения ударных и разведывательных БПЛА, FPV-дронов.

Вполне ожидаемым стало и то, что под прикрытием "перемирия" враг проводит ротации и перемещение личного состава, совершает накопления и пытается сосредоточиться как можно ближе к линии боевого столкновения. Также россияне пользуются возможностью проводить минирование, укрепляют и обустраивают свои позиции.

"К*козлы используют приказ не стрелять с нашей стороны для того, чтобы вытащить своих "200", провести разминирование, подвезти продукты с водой и обустраивают позиции", – описали в DeepState ситуацию на одном из участков, где есть тишина.

В DeepState подчеркнули, что очередное российское "перемирие" стало лишним доказательством тщетности надежд на то, что с россиянами можно договариваться хоть о чем-нибудь.

"Это "перемирие" в очередной раз показало, что "договоренность с московитами не стоит даже бумаги, на которой она написана", а также демонстрирует, что активность боевых действий зависит исключительно от московии, которая пришла к нам с войной и если их не будет вовсе, то не будет и войны. Жаль, что этого не заметит один из основных наших западных "партнеров в лице Соединенных Штатов", – отметили в DeepState.

В то же время, там подчеркнули, что украинские воины тоже прекрасно знают недоговороспособность врага – и сохраняют максимальную бдительность.

"Украинские военные также не сидят на месте, зная всю коварство и ложь москаля. На все движения и действия кацапских уродов бойцы отвечают зеркально и никто не собирается спокойно смотреть на штурмовые действия врага. Кто-то использует возможность улучшить свои позиции или эвакуировать раненых и 200-х. А больше всего отмечают военные и к чему готовятся — что к*цапы после окончания их одностороннего "перемирия" попрут с большей интенсивностью", – резюмировали в DeepState.

Накануне Путин внезапно объявил "пасхальное перемирие". Российский диктатор заявил, что принял решение в одностороннем порядке по гуманитарным соображениям и что Украина вряд ли будет соблюдать "прекращение огня", которое с ней никто не согласовывал.

Впрочем, как заявил уже через несколько часов после этого Зеленский, на некоторых направлениях фронта интенсивность боевых действий несколько упала. Однако уже утром, после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, глава государства констатировал: после объявления о "перемирии" россияне совершили сотни обстрелов.

Днем же Зеленский констатировал, что Россия наращивает обстрелы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!