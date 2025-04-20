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Россия наращивает обстрелы: Зеленский рассказал о новом докладе Сырского

Алексей Лютиков
War
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Россия наращивает обстрелы: Зеленский рассказал о новом докладе Сырского

С начала суток 20 апреля российская оккупационная армия продолжает боевые действия. По состоянию на 12:00 наблюдается увеличение количества российских обстрелов и применение оккупантом дронов.

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Наиболее активные действия российская армия проводит на Покровском и Северском направлениях. Об этом в Telegram сообщил президент Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

По информации главы государства, увеличение интенсивности вражеских обстрелов наблюдается с 10:00 утра. На нескольких участках фронта путинские войска продолжают применение тяжелого вооружения.

Зеленский подчеркнул, что в целом с 00:00 до 12:00 произошло уже 26 российских штурмовых действий. При этом президент отметил, что Украина фиксирует каждое нарушение Россией их же собственного обещания полной тишины на все время Пасхи и готова предоставить партнерам соответствующую информацию.

"Фактически либо Путин не контролирует полностью свою армию, либо ситуация доказывает, что у них у России нет цели подлинного движения к завершению войны и им нужен только выгодный пиар в медиа. Хорошо, что хоть не было воздушных тревог", – заявил глава государства.

Также Зеленский добавил, что следует давить на Москву, чтобы агрессор действительно пошел на полное прекращение огня и сохранил его по меньшей мере на 30 дней после Пасхи, чтобы дать шанс дипломатии.

Россия наращивает обстрелы: Зеленский рассказал о новом докладе Сырского

Напомним, после объявленного российским диктатором Путиным перемирия оккупанты совершили сотни обстрелов. Вопреки словам военного преступника захватчики применяют артиллерию и дроны. В свою очередь украинские воины отвечают так, как враг этого заслуживает в конкретных боевых обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что РФ продолжает делать вид, что якобы открыта для переговоров по прекращению огня в Украине, однако последние заявления Москвы свидетельствуют об обратном. По оценке аналитиков, Кремль не заинтересован ни в каких соглашениях, которые не учтут все его ультимативные требования к Киеву.

Как сообщал OBOZ.UA, диктатор Владимир Путин объявил так называемое "пасхальное перемирие" внезапно и в одностороннем порядке. Такое решение главаря Кремля лишь подтверждает цинизм Москвы и доказывает нежелание агрессора способствовать установлению справедливого и продолжительного мира.

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