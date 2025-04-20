Россия наращивает обстрелы: Зеленский рассказал о новом докладе Сырского

С начала суток 20 апреля российская оккупационная армия продолжает боевые действия. По состоянию на 12:00 наблюдается увеличение количества российских обстрелов и применение оккупантом дронов.

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Наиболее активные действия российская армия проводит на Покровском и Северском направлениях. Об этом в Telegram сообщил президент Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

По информации главы государства, увеличение интенсивности вражеских обстрелов наблюдается с 10:00 утра. На нескольких участках фронта путинские войска продолжают применение тяжелого вооружения.

Зеленский подчеркнул, что в целом с 00:00 до 12:00 произошло уже 26 российских штурмовых действий. При этом президент отметил, что Украина фиксирует каждое нарушение Россией их же собственного обещания полной тишины на все время Пасхи и готова предоставить партнерам соответствующую информацию.

"Фактически либо Путин не контролирует полностью свою армию, либо ситуация доказывает, что у них у России нет цели подлинного движения к завершению войны и им нужен только выгодный пиар в медиа. Хорошо, что хоть не было воздушных тревог", – заявил глава государства.

Также Зеленский добавил, что следует давить на Москву, чтобы агрессор действительно пошел на полное прекращение огня и сохранил его по меньшей мере на 30 дней после Пасхи, чтобы дать шанс дипломатии.

Напомним, после объявленного российским диктатором Путиным перемирия оккупанты совершили сотни обстрелов. Вопреки словам военного преступника захватчики применяют артиллерию и дроны. В свою очередь украинские воины отвечают так, как враг этого заслуживает в конкретных боевых обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что РФ продолжает делать вид, что якобы открыта для переговоров по прекращению огня в Украине, однако последние заявления Москвы свидетельствуют об обратном. По оценке аналитиков, Кремль не заинтересован ни в каких соглашениях, которые не учтут все его ультимативные требования к Киеву.

Как сообщал OBOZ.UA, диктатор Владимир Путин объявил так называемое "пасхальное перемирие" внезапно и в одностороннем порядке. Такое решение главаря Кремля лишь подтверждает цинизм Москвы и доказывает нежелание агрессора способствовать установлению справедливого и продолжительного мира.

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