Россия отвергает все предложения США по прекращению огня в Украине: в ISW объяснили, что стоит за последними заявлениями

Россия продолжает делать вид, что якобы открыта для переговоров с США по прекращению огня в Украине. Однако последние заявления как ряда российских должностных лиц, так и главных пропагандистов Кремля показывают, что это не так: Москва не заинтересована ни в каких соглашениях, которые не учтут полностью все ультимативные требования агрессора к Украине, от политических – до территориальных и вопросов безопасности.

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Российский диктатор Владимир Путин отказывает Вашингтону и сводит на нет усилия президента США Дональда Трампа по установлению режима прекращения огня для дальнейших мирных переговоров: и он, и российское население не удовлетворятся ничем, кроме выполнения всех прихотей государства-агрессора. Об этом говорится в новом материале Института изучения войны (ISW).

Отказ российского диктатора от общего прекращения огня 18 апреля в ООН подтвердил постоянный представитель РФ Василий Небензя: такое перемирие, по его словам, "нереалистично", а Украина, мол, нарушала мораторий на атаки по энергетике в течение последнего месяца.

Это заявление стало одним из длинного ряда заявлений российских чиновников, звучавших в течение всего периода после телефонного разговора Путина с Трампом 18 марта, когда об отказе американскому президенту заявил сам российский диктатор. Вину при этом Россия пыталась переложить на Украину, одновременно требуя от США все новых и новых уступок.

"Ранее ISW отмечал, что любое будущее общее соглашение о прекращении огня должно включать надежные механизмы мониторинга, учитывая попытки Кремля утверждать, что Украина нарушала режим временного прекращения огня без предоставления доказательств, и что непонятно, согласятся ли российские официальные лица на какие-либо значимые механизмы мониторинга", – напомнили аналитики.

Впрочем, по словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, для России "прекращение огня" по энергетике, которого она не соблюдала, подошло к концу 18 апреля – и указаний по его продлению Путин не давал. Россия никакой заинтересованности в продлении моратория не выразила, да и фактические условия якобы "завершившегося" перемирия так и не остались неясны: никакие официальные документы, регламентирующие его параметры, так и не были обнародованы. Россия же постоянно на протяжении последнего месяца бездоказательно обвиняла Украину в нарушениях моратория.

Аналитики ISW считают, что теперь Россия может усилить свои дальнобойные удары по Украине. Разделяет их опасения и Зеленский, заявивший 17 апреля об угрозе усиления ударов войск РФ по Украине на Пасху.

"Остается непонятным, как прекращение временного прекращения огня может повлиять на ночные удары России против Украины, поскольку детали предварительного приказа Путина прекратить удары по украинской энергетической инфраструктуре также остаются непонятными. Путин утверждал, что сразу после телефонного разговора с президентом Трампом 18 марта энергетической инфраструктуры, но российские официальные лица не предоставили никакого контекста относительно продолжительности или других особенностей этого предполагаемого приказа", – говорится в материале.

Тем временем рупоры Кремля продолжают отвергать любые предложения США по прекращению огня в Украине, если они не включают все требования государства-агрессора, включая "изменение режима", демилитаризацию и значительные территориальные уступки со стороны Киева.

Пропагандистка и главная редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя сообщение Bloomberg о том, что Соединенные Штаты в рамках плана прекращения войны предлагают заморозить войну на нынешних линиях фронта, оставить оккупированную часть Украины "под контролем Москвы" и снять членство Украины в НАТО "с обсуждения", назвала это "плохим соглашением для России". Симоньян заявила, что Россия должна отказаться от такого предложения, поскольку оно не содержит условий "денацификации" Украины и официального признания оккупированных РФ украинских территорий частью России. Также пропагандистку возмутило отсутствие гарантий, что Европа не будет развертывать на территории Украины европейский миротворческий контингент.

Симоньян также пыталась делегитимизировать Украину и США как партнеров по переговорам и утверждала, что "с сумасшедшими не может быть переговоров".

Вставил свои "5 копеек" и заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев: экс-президент РФ призвал Соединенные Штаты "умыть руки" в вопросе войны в Украине и разрешить России "быстрее разобраться".

Аналитики напомнили, что российские чиновники включительно с Путиным неоднократно открыто заявляли, что не согласятся на любое соглашение, которое не учтет все политические и территориальные требования Москвы к Украине. Как заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, уже трижды встречавшийся с Путиным, российский диктатор "зациклен" на вопросе территориальных уступок и постоянно возвращался к нему во время встреч – что свидетельствует о том, что Россия настаивает на своих максималистских условиях не только в публичных заявлениях, но и во время частных контактов.

"Российские официальные лица отметили, что Путин остается приверженным достижению всех своих целей в Украине, которые Путин четко определил частично как "денацификацию" и демилитаризацию Украины. Российские официальные лица часто используют термин "денацификация", чтобы призвать к смене режима в Украине и требовать создания в Киеве пророссийского правительства. Ранее ISW отмечал, что в проекте соглашения Стамбульского протокола от апреля 2022 года Россия требовала, чтобы Украина сократила свои войска сверх уровня до 2022 года и обязалась никогда не размещать войска, способные защитить страну от будущей российской агрессии. Путин также призвал Украину уступить неоккупированные территории России, и российские чиновники, похоже, рассматривают эти требования как постоянную инструкцию Кремля по переговорам", – говорится в материале ISW.

Постоянное повторение этих требований должностными лицами разных уровней сформировало у российского населения ожидание, что они будут выполнены при любом сценарии завершения российско-украинской войны. А российская пропаганда теперь настаивает на выполнении упомянутых ультиматумов даже при предложении благоприятных для РФ вариантов мирного соглашения.

"ISW продолжает оценивать, что Кремль поддерживает свои давние цели в Украине, а российские официальные лица продолжают указывать и прямо заявлять, что они не желают идти на компромисс по этим целям", – считают аналитики.

Также продолжают раздаваться из Москвы и требования по устранению "коренных причин" войны в Украине как предпосылки для заключения мирного соглашения. Об этом, в частности, в очередной раз заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время телефонного разговора с государственным секретарем США Марко Рубио 17 апреля.

По его словам, любые американо-российские усилия по прекращению войны в Украине должны "комплексно" устранить эти самые "коренные причины" российского вторжения. Согласно более ранним заявлениям Лаврова, речь идет о выдуманных Москвой нарушениях НАТО обязательств не расширяться на восток и дискриминацию украинским правительством этнических русских и русского языка, СМИ и культуры в Украине.

"Эти так называемые "первопричины" являются ссылкой на довоенные требования России, которые фактически означают полную капитуляцию Украины и установление в Украине пророссийского правительства", – пояснили аналитики, добавив, что подобные ультиматумы как условие для начала переговоров сводят на нет идеи Трампа по достижению длительного мира в Украине.

"Официальные лица Кремля, вероятно, принимают участие в двусторонних дискуссиях с официальными лицами США, чтобы сохранить видимость заинтересованности в добросовестных мирных переговорах, но преданность российских официальных лиц их довоенным требованиям и другие попытки продолжить переговоры продолжают свидетельствовать о другом. Украина, однако, продолжает указывать, что готова вести переговоры о продолжительном мире", – говорится в материале.

Между тем, добавляют аналитики, Государственный департамент США сообщил 17 апреля, что Рубио сказал Лаврову: президент США Дональд Трамп хочет, чтобы война в Украине закончилась, и что американские переговорщики представили свои предложения и получили "обнадеживающий" ответ на "очертания крепкого и продолжительного мира" на встречах между представителями Украины и ее западными партнерами в Париже 17 апреля.

Напомним, ранее в ISW рассказывали, как Кремль создает информусловия, чтобы потребовать от Украины территории, которые не были оккупированы. Аналитики разобрали последние заявления российских чиновников и предположили, что именно и зачем делает государство-агрессор.

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