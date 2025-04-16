Кремль создает информусловия, чтобы требовать от Украины территории, которые не были оккупированы: в ISW оценили, что стоит за заявлениями

Сразу два топ-чиновника РФ, входящих в ближайшее окружение российского диктатора Владимира Путина, на днях сделали ряд заявлений относительно требований России к "любому мирному соглашению". Эти требования включают "нейтралитет", "демилитаризацию" и "денацификацию" Украины, смену украинской власти и "прекращение дискриминации русскоязычных", потребовали в Москве также признания незаконной аннексии Россией нескольких украинских регионов.

Видео дня

Эти заявления вкладываются в информкампанию Кремля, конечной целью которой является захват Россией даже тех территорий, которые ей не удалось оккупировать. Что задумала Москва, проанализировали в Институте изучения войны (ISW)

Одно из упомянутых заявлений 15 апреля сделал глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Он отметил, что любое будущее мирное соглашение, которое положит конец вторжению России в Украину, должно содержать условия по нейтралитету Украины, "демилитаризации" и "денатификации" украинского государства. отмене украинских законов, якобы дискриминирующих русскоязычных в Украине, а также признания незаконной аннексии Россией Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей в их административных границах.

Со схожими тезисами 14 апреля выступил и министр иностранных дел России Сергей Лавров. В интервью российским пропагандистам он назвал украинское правительство "неконституционным" и добавил, что Россия "не может отказаться от [русскоязычных людей, проживающих в оккупированной части Украины]" после незаконных и фиктивных референдумов, которые она устроила в оккупированных областях осенью 2022 года и на которых украинцы якобы поддержали "присоединение к России".

Лавров также повторил, что Путин в своем выступлении 14 июня 2024 года "очень четко очертил" требования России по поводу предстоящего мирного соглашения о прекращении войны, и заявил, что эти требования "не были какими-либо просьбами". Глава российского МИД подчеркнул, что в отношении требований России "нет секретов", и отметил "важность устранения коренных причин" войны в будущем мирном соглашении.

Упомянутая июньская речь Путина уже почти год является "путеводителем" для российских чиновников относительно заявлений о переговорах и завершении войны. В ней российский диктатор требовал, чтобы украинские войска "полностью вышли" из подконтрольных Украине территорий в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, а также чтобы Украина официально отказалась от своей цели вступления в НАТО и внесла в Конституцию определенные изменения. Это, по версии Путина, является предпосылкой для согласия России на прекращение огня и начала мирных переговоров.

"Путин заявил, что Россия готова начать переговоры с Украиной, как только Украина согласится выйти со всей территории четырех (частично оккупированных Россией. – Ред.) областей. Путин также потребовал от международного сообщества признать четыре незаконно аннексированные и оккупированные области частью России и отменить все санкции Запада против России.... Путин повторил свои призывы к Украине согласиться на полную демилитаризацию и "денацификацию" и отказаться от своих стремлений присоединиться к любым внешним блокам безопасности. Эти требования препятствуют двусторонним договорам безопасности, о которых Украина договорилась и по которым ведет переговоры с несколькими европейскими государствами", – отмечают аналитики.

Эти же условия после июня 2024-го и сам Путин, и представители его окружения регулярно повторяют в разных вариациях, подчас "камуфлируя" расплывчатыми формулировками свои наиболее экстремальные требования.

"Российские официальные лица, включая Путина, используют этот язык, чтобы сформулировать свое главное требование к Западу признать незаконную аннексию Россией оккупированной части Украины и заставить Украину поступиться не только территорией, но и своим суверенитетом и способностью защищаться в будущем", – говорится в материале ISW.

Так, под "демилитаризацией", как следует из предложений РФ на переговорах в Стамбуле в апреле 2022-го, Москва подразумевает сокращение украинской армии ниже уровня 2022 года, а также запрет размещать армию, которая могла бы защитить Украину от новой российской агрессии. Россия тогда требовала ограничить численность ВСУ 85 тысячами военных, Нацгвардии – 15 тысячами, хотела оставить на вооружении крупнейшей страны Европы менее 1400 единиц бронетехники, включая танки, пишет ISW.

К 2022 году, напоминают аналитики, ВСУ насчитывали 196,6 тыс. личного состава, 60 тыс. бойцов Нацгвардии, имела Украина также более 3 тыс. танков и бронетехники.

Еще одно "ключевое требование", которое в Кремле формулируют как "денацификацию" Украины и установление "легитимного" правительства". "Денацификацию", о которой Путин говорил, объявляя о начале полномасштабного вторжения, в России трактуют по-разному. Часто в заявлениях российских должностных лиц это слово употребляется в привязке к призывам к "смене режима в Украине" и установлению в Киеве пророссийского правительства.

Путин же регулярно называет все правительства в Украине после 2014 года "нелегитимными", недавно же начал говорить, что никакие соглашения, заключенные с украинскими властями ни к чему Россию не будут обязывать.

"Нейтралитет" Украины в понимании Путина должен означать отказ Киева от стремлений присоединиться к НАТО или любому другому блоку безопасности. В Стамбуле Россия требовала от Украины внести изменения в Конституцию, исключив оттуда положение о стремлении обрести членство в НАТО, вписав взамен обязательства по нейтралитету, что сделало бы невозможным не только присоединение к любым военным альянсам, но и заключение военных соглашений или размещение иностранного военного персонала.

Также Москва требует от Украины отдать ей частично оккупированные территории. Более того: в уже упомянутом выступлении 14 июня прошлого года Путин заявил, что Россия не удовлетворится тем, что смогла захватить – и что Украина должна отвести войска из тех частей Донетчины, Луганщины, Херсонщины и Запорожья, которые Россия оккупировать не смогла. Все это, по версии российского диктатора, необходимо для того, чтобы Россия задумалась о начале мирных переговоров.

Впоследствии аппетиты Москвы распространились и за пределы упомянутых четырех украинских областей – россияне возжелали забрать и другие регионы нашего государства на юге и востоке, которые в российской пропаганде маркируют вымышленным термином "Новороссия". Согласно заявлениям из РФ, "неотъемлемой частью России" якобы являются также, Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области.

Относительно остальных "коренных причин", устранить которые требовал, в частности, на днях Лавров – под ними Кремль понимает "нарушение" НАТО "обязательств" не расширяться на восток, а также вымышленную "дискриминацию" в Украине этнических россиян, русского языка, пророссийских СМИ и культуры государства-агрессора. Якобы плохое отношение Украины к русскоязычным уже давно является одним из ключевых "оправданий" Россией оккупации и незаконной аннексии части территории Украины.

Все эти заявления, звучащие в России на официальном уровне, по мнению аналитиков ISW, есть не что иное, как создание информационных условий для выдвижения в Украину требования сдать территорию, которую Россия не смогла захватить, а также получение Москвой возможностей для установления контроля над независимыми странами, включая входящие в НАТО.

Так, Лавров в упомянутом интервью 14 апреля подчеркнул, что Россия и США не согласовали никаких "ключевых параметров" потенциального соглашения о прекращении войны в Украине, а также что требование Путина об отказе Украины от Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в их административных границах остается "основой переговорной позиции РФ".

"Лавров утверждал, что украинское правительство "не представляет Крым, Донбасс или Новороссию" или "ряд других территорий, которые все еще остаются под контролем [Украины]". Лавров конкретно утверждал, что украинское правительство не представляет жителей Одессы и что Россия построила Одессу и "многие другие" города в Украине", – отметили аналитики.

Сходные заявления с упоминанием вымышленного Москвой "топонима" раздаются регулярно. Так, недавно Путин заявил, что "Новороссия" является неотъемлемой частью России, а спикер Кремля Дмитрий Песков определил "Новороссию" как весь восток и юг Украины, включая Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области. В 2023 году Путин заявил, что город Одесса, Крым и весь "регион Черного моря" не имеют ничего общего с Украиной".

"Постоянное усиление этих утверждений Лавровым свидетельствует о том, что Россия стремится оккупировать даже большую территорию Украины, чем территория, которую Россия сейчас требует, несмотря на то, что она ведет текущие переговоры с Соединенными Штатами якобы о прекращении войны в Украине. Лавров также указал на желание России захватить территории в странах Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии, включая страны-члены НАТО. Лавров заявил, что "опасно", когда "фашисты захватывают земли, никогда не принадлежавшие никому, кроме Российской империи [и] Советского Союза", и делают там "гадости". Заявление Лаврова указывает на то, что Кремль считает независимые страны, когда-то колонизированные Советским Союзом и Российской империей по праву частью современной России", – считают в ISW.

Эти заявления указывают на то, что аппетиты агрессора распространяются как минимум на такие страны как Молдова, члены НАТО, Эстония, Латвия и Литва (что были частью Советского Союза и Российской империи), а также Финляндия и Польша.

"Помощник президента России и бывший секретарь Совета безопасности Николай Патрушев недавно угрожал Финляндии, используя нарративы, похожие на те, которые Кремль использовал для оправдания своего вторжения в Украину, а Путин и другие российские официальные лица пытаются использовать предыдущие усилия России по колонизации, чтобы установить информационные условия и оправдать будущую агрессию против стран НАТО", – резюмировали в ISW.

Напомним, ранее в ISW заявили, что российские войска увеличивают использование бронетехники на фронте. А еще в конце 2024-го и начале 2025 года захватчики преимущественно отводили ей роль огневой поддержки, а в попытках продвинуться на направлениях полагались на пехотные атаки небольшими группами.

Аналитики предполагают, что ныне российское командование снова готово мириться с потерями бронетехники, чтобы оккупационные силы смогли добиться дополнительных успехов на фронте до предстоящего прекращения огня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!