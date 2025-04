Российские войска увеличивают использование бронетехники на фронте: в ISW объяснили, что это значит

Войска РФ, по-видимому, усиливают использование бронетехники по всей линии передовой в Украине. Хотя в конце 2024-го и начале 2025 года захватчики в основном отводили ее под роль огневой поддержки, а в попытках продвинуться на направлениях возлагались на пехотные атаки небольшими группами.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики предполагают, что ныне российское командование вновь готово мириться с потерями бронетехники, лишь бы оккупационные силы смогли добиться дополнительных успехов на фронте до возможного будущего прекращения огня.

Представитель оперативно-тактической группы войск "Луганск" подполковник Дмитрий Запорожец заявил 13 апреля, что накануне ВСУ отразили усиленную ротную механизированную атаку оккупантов в направлении сел Ступочки и Клещиевка (к югу и юго-востоку от Часова Яра). В ней ВС РФ задействовали 13 бронемашин, несколько гражданскими автомобилей и неуказанное количество мотоциклов.

Украинская бригада, действующая на Новопавловском направлении, 14 апреля опубликовала кадры, на которых видно, как российские войска проводят усиленную ротную механизированную атаку с более чем 20 единицами техники, включая более свыше 10 ББМ и несколько танков. Бойцы отметили, что российские силы попытались продвинуться волной мотоциклов впереди атакующей бронетехники, чтобы быстро добраться к украинским позициям. Другая бригада Сил обороны, действующая поблизости, рассказала, что вражеское наступление произошло в районе села Вильне Поле (к северо-западу от Великой Новоселки) и что ВСУ уничтожили два российских танка и 12 БМП.

Кроме того, в Нацгвардии Украины 14 апреля опубликовали кадры с отражением усиленной механизированной атаки оккупантов численностью в роту – с тремя танками, 18 БМП, некоторым количеством МТ-ЛБ и 41 мотоциклом в неуказанном районе Запорожского направления. Найгвардейцы отбили наступление, уничтожив несколько единиц вражеской техники.

"Российские войска усиливают механизированные атаки гражданскими транспортными средствами, мотоциклами и вездеходами с конца осени 2024 года после ограничения использования бронетехники по всей линии фронта. Вероятно, это из-за опасений по поводу непомерных потерь техники прошлым летом и в начале осени", – считают в ISW.

Там напомнили, что ВС РФ в основном полагались на небольшие пехотные группы для продвижения в Украине и использовали бронетехнику для транспортировки пехоты к линии фронта, а также в качестве огневой поддержки пехотных атак с конца осени 2024-го по зиму 2024-2025 годов. Ныне они продолжают атаковать украинские позиции небольшими пехотными группами вдоль линии фронта, но не исключено, что могут повторно направлять бронетехнику в операции по штурму передовой в рамках общего усиления атак вдоль всей линии фронта.

Спикер оперативно-тактической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов 14 апреля отметил, что российские войска используют больше гражданского транспорта на Покровском направлении из-за его высокой степени маневренности для уклонения от украинских дронов по сравнению с более медленной бронетехникой. Он подчеркнул, что на этом участке фронта защитники-операторы БПЛА делают использование российской бронетехники неэффективным.

Ранее ISW оценивал, что оборонно-промышленная база России не может производить новые бронетехнику и артиллерийские системы такими темпами, которые могли бы компенсировать нынешний темп потерь ее армии в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Поэтому российские войска, вероятно, используют альтернативные гражданские транспортные средства в штурмовых операциях для поддержки механизированных атак на фоне опасений по поводу сокращения поставок техники советских времен.

"Недавняя активизация использования войсками РФ бронетехники свидетельствует о том, что их командование, возможно, все меньше беспокоится об истощении запасов техники или, по крайней мере, может быть готово смириться с новыми потерями, если войска смогут добиться дополнительных успехов до возможного будущего прекращения огня", – предположили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, боец 68-й отдельной егерской бригады ВСУ с позывным "Гусь" рассказал, что после определенной паузы армия РФ начала снова привлекать бронетехнику к штурмам на Покровском направлении. Также там возросло количество применения оккупантами дронов.

