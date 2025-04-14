Враг возвращает броню на поле боя: интенсивность атак на Покровском направлении выросла, – военный

После определенной паузы российская оккупационная армия начала снова привлекать бронетехнику к штурмовым действиям. В частности, интенсивность атак за последние недели возросла на Покровском направлении.

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Также возросло количество применения дронов со стороны врага. Об этом в эфире телеканала "Киев 24" рассказал военнослужащий 68 егерской бригады ВСУ с позывным "Гусь".

По словам защитника, осенью и зимой россияне применяли мало бронированной техники на Покровском направлении и атаковали просто на легковых автомобилях. Однако за последние недели увеличилось не только количество бронетехники, но и личного состава.

Военнослужащий отмечает, что также увеличилось количество применения дронов, особенно на оптоволокне. В связи с этим линия фронта меняется очень динамично.

"В последние несколько недель увеличилась интенсивность атак врага, как в плане привлечения личного состава, так и попыток применять больше брони. Раньше на нашем направлении, осенью и зимой, мало применялось брони. Ехали обычные "Нивы", "Жигули". Сейчас в некоторой степени возвращается броня", – рассказал военный.

Напомним, российская оккупационная армия возобновила штурмовые действия с использованием бронированной техники. Смена тактики после определенного перерыва наблюдается на Торецком и Краматорском направлениях.

Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия пытается обойти город Покровск Донецкой области с юга на запад. Кроме того, Силы обороны Украины фиксируют попытки вражеского войска атаковать с Покровского направления на Новопавловский.

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