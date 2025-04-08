Пытаются обойти город с юга: в ВСУ разгадали тактику оккупантов под Покровском

Российская оккупационная армия пытается обойти город Покровск Донецкой области с юга на запад. Кроме того, Силы обороны Украины фиксируют попытки вражеского войска атаковать с Покровского направления на Новопавловский.

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Об этом в эфире телемарафона в понедельник, 7 апреля, сказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов. Он подчеркнул, что Покровск хорошо защищен, и в целом на этом направлении армия государства-агрессора несет большие потери.

"Если условно разделять Покровское направление на несколько из-за того, что оно очень большое, очень интенсивное, то россияне пытаются обойти город с юга на запад. Это то, что раньше было главным направлением их усилий. И это то, где они потерпели неудачу в конце февраля – начале марта, и были вынуждены отойти", – сообщил Трегубов.

Военный добавил, что фиксируются также попытки оккупантов атаковать с Покровского направления на Новопавловское.

"Эти направления стоят встык, и фактически для россиян одни и те же части, которые могут участвовать – и туда, и туда выдвигаться, и там, и там интенсифицировать боевые действия", – пояснил спикер.

Кроме того, россияне пытаются наступать в районе трассы Покровск – Константиновка. Они хотят взять трассу под контроль и дальше идти на север.

"Это тоже у нас входит в Покровское направление, хотя от самого города Покровск это несколько дальше – где-то на полпути между Покровском и Константиновкой", - подытожил представитель.

Недавно Трегубов рассказывал, что армия РФ активизировала наступательные действия в Покровском направлении и пытается прорвать трассу Покровск – Константиновка. По его словам, сейчас российские войска атакуют на всем Покровском направлении и ситуация опасна.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что оккупанты могут совершить очередную попытку прорыва на фронте. Новое наступление захватчиков может начаться уже в мае.

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