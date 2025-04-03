'Ситуация опасна': оккупанты пытаются прорвать трассу Покровск – Константиновка – ОСГВ 'Хортица'

Российская оккупационная армия активизировала наступательные действия на Покровском направлении. Сейчас путинские войска пытаются прорвать трассу Покровск – Константиновка.

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Враг планирует перерезать автодорогу, поэтому там сложилась опасная ситуация. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

По его словам, сейчас российские войска атакуют по всему Покровском направлению. Одна из задач для врага заключается в перерезании трассы Покровск – Константиновка.

Также Трегубов сообщил, что раньше наблюдались активные попытки россиян обойти Покровск с западной стороны. Однако сейчас фокус внимания сместился на восток от города, в частности, на участок трассы Покровск – Константиновка между Покровском, Мирноградом и Константиновкой.

"Она (ситуация – ред.) является опасной, они пытаются ее (трассу Покровск – Константиновка, – ред.) пересечь. Они активно сейчас атакуют по всему направлению. На трассу Покровск - Константиновка, которая немного дальше от города, по крайней мере тот ее участок (где-то посередине между Покровском, Мирноградом и Константиновкой), на котором они пытаются прорываться, – заявил Трегубов.

Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия может предпринять очередную попытку прорыва на фронте. Новое наступление захватчиков может начаться уже в мае.

Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия продолжает предпринимать попытки наступления на севере Харьковской области. Захватчики хотят создать так называемую буферную зону. В частности, враг не оставляет попыток вытеснить ВСУ за пределы Волчанска.

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