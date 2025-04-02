'Есть две точки напряжения': в ОТГ 'Харьков' рассказали, где пытается прорваться враг, и предупредили об опасности

Российская оккупационная армия продолжает предпринимать попытки наступления на севере Харьковской области. Захватчики хотят создать так называемую буферную зону.

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В частности, враг не оставляет попыток вытеснить ВСУ за пределы Волчанска. Об этом в эфире телеканала "Киев 24" рассказал пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Харьков" Павел Шамшин.

По его словам, ситуация на Харьковском направлении стабильно сложная. При этом оперативная обстановка в последнее время существенных изменений не претерпела.

"У нас есть две главные точки напряжения – это город Волчанск и ближайшие населенные пункты. Россияне не прекращают попыток вытеснить наши подразделения за пределы города. В общем их главная цель – это создание буферной зоны, по крайней мере, так они заявляют", – сказал Шамшин.

Во время атак противник применяет артиллерию, но в первую очередь дроны. В связи с этим мирные жители, которые остались в Волчанске, находятся под постоянной угрозой из-за большого количества вражеских дронов.

Другая точка напряжения сосредоточена в районе населенного пункта Двуречная. Там оккупанты продолжают перебрасывать пехотные группы на правый берег реки Оскол, чтобы создать угрозу для города Купянск с севера. В свою очередь украинские войска предпринимают меры, чтобы уничтожить вражеские силы и не допустить их продвижения.

Напомним, в Харькове в ночь на 2 апреля прогремели взрывы во время российской атаки "Шахедами". Разгорелись пожары в Холодногорском районе города: под ударом оказались два предприятия, известно о пострадавших мирных жителях, среди которых – дети.

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