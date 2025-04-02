Россия готовит наступление на Украину в апреле-мае: какие области будут под ударом и удастся ли остановить врага

Российская оккупационная армия может предпринять очередную попытку прорыва на фронте. Новое наступление захватчиков может начаться уже в мае.

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На сегодняшний день путинские войска продолжают готовить резервы для новой попытки наступления. Об этом в Telegram заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Каким областям грозит опасность в ближайшие недели?

Коваленко не уточнял, какие именно направления или области могут оказаться под новым вражеским ударом. Тем не менее украинские военнослужащие предупреждают, что в первую очередь опасность грозит Сумской и Харьковской области.

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман в эфире Radio NV заявил, что наступательные действия РФ могут проходить в Сумской и Харьковской области. Кроме того, оккупанты могут ударить на юге страны.

В то же время Гетьман подчеркнул, что на сегодняшний день у путинской армии нет дополнительных резервов, которые они могли бы привлечь, чтобы эти наступательные действия проводить.

"Они концентрируют, готовят силы. Это будут те же войска, эти 600 тысяч, которые сейчас находятся непосредственно на линии фронта. У них нет дополнительных 100-200 тысяч сил в тылу, которые они могут привлечь и усилить", – сказал ветеран.

Также он добавил, что российская армия может всего лишь усилить какое-либо направление количественно, перекинув туда войска из других участков фронта. Следовательно, Гетьман уверен, что высказывания о том, что оккупанты смогут совершать наступательные действия по всей линии фронта вызывают сомнение.

"Ведь количественно они не увеличились. Это с одной стороны. А с другой мы слышали, что этой весной будет наиболее массированный призыв на военную службу в РФ. Вполне возможно, что эти люди, которых призовут, будут принимать участие в боевых действиях", – заявил Гетьман.

Украинские защитники готовятся дать отпор врагу

Командир 1 штурмового батальона 3 ОШБр Владимир Фокин подтвердил, что путинские войска действительно готовятся к новому наступлению в ближайшее время. В эфире телеканала "Новини. Live" защитник заявил, что наступление может произойти уже вапреле.

Фокин рассказал, что на сегодняшний день враг продолжает готовить резервы в тыловых районах. Поэтому украинские войска со своей стороны делают все возможное для того, чтобы подготовиться к более масштабному наступлению россиян.

В частности, украинские защитники улучшают инженерное обустройство своих позиций, готовят промежуточные позиции и продолжают подготовку личного состава и других расчетов сил и средств. При этом Фокин говорил о ситуации в 3 ОШБр, но ему неизвестно, какая ситуация сейчас в других подразделениях ВСУ.

"О ситуации в других подразделениях мне неизвестно. Но у нас точно есть информация, что РФ предварительно на апрель месяц готовит наступление", – заявил военнослужащий.

Спикер 110-й отдельной механизированной бригады имени Марка Безручко Иван Секач в эфире "Радио Донбасс Реалии" говорил, что в начале 2025 года оккупантам удалось достичь существенных результатов, в частности, захватить Курахово и Великую Новоселку из-за нехватки пехоты в Силах обороны Украины. По его словам, у ВСУ не было штурмовиков, которые могли бы пройтись по селу и собственноручно выбить оккупантов из населенных пунктов.

В комментарии "Радио Свобода" эксперты рассказали, что совершенствование процесса и улучшение темпов мобилизации поможет утолить "пехотный голод" в Силах обороны.

Нового большого наступления РФ может и не быть?

На фоне предупреждений ЦПД СНБО и украинских военных о новом масштабном наступлении россиян народный депутат Федор Вениславский высказал альтернативную точку зрения. По его словам, масштабного наступления врага вообще не будет.

Вениславский считает, что сейчас у россиян нет ресурсов для масштабного наступления. Также он считает, что информация о подготовке наступления является способом давления на Запад на переговорах.

В то же время секретарь комитета Верховной Рады по нацбезопасности Роман Костенко заявил, что Россия действительно готовится к наступлению. Однако он уверен, что враг будет готов не раньше середины лета.

Костенко отметил, что сейчас Россия не имеет ресурсов, чтобы начать широкомасштабное наступление в ближайшие несколько месяцев. В комментарии УНИАН он отметил, что, когда речь идет о планах РФ прорвать фронт на 1000 км, имеется в виду ширина линии боевых действий, а не масштабное наступление вглубь страны. Костенко объяснил, что сейчас столь масштабный прорыв невозможен из-за ограниченных ресурсов у врага.

"Если говорить обо всем фронте, то не существует такой армии, которая может наступать сразу на 800-1000 км. Я думаю, здесь 1000 километров имеется в виду ширина фронта, где они могли бы наступать. Но это нереальная история иметь такие средства, чтобы можно было прорвать такой фронт", – объяснил Костенко.

Напомним, президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку РФ. По его словам, враг запустил 74 БПЛА, вследствие попаданий есть раненые, среди них трое детей. Глава государства подчеркнул, что Москва пренебрегает дипломатическими усилиями партнеров, и призвал оказывать "новое и ощутимое давление" на страну-агрессора.

Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия продолжает предпринимать попытки наступления на севере Харьковской области. Захватчики хотят создать так называемую буферную зону. В частности, враг не оставляет попыток вытеснить ВСУ за пределы Волчанска.

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