Враг возобновил штурмы на бронетехнике на Торецком и Краматорском направлениях: детали от ВСУ

Российская оккупационная армия возобновила штурмовые действия с использованием бронированной техники. Смена тактики после определенного перерыва наблюдается на Торецком и Краматорском направлениях.

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При этом на Северском направлении россияне пытаются штурмовать преимущественно на мотоциклах. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер оперативно-тактической группировки войск "Луганск" Дмитрий Запорожец.

По его словам, после определенного перерыва оккупанты возобновили штурмовые действия с применением бронетехники. В целом за последнюю неделю на Торецком и Краматорском направлениях не было ни одного отрезка фронта, на котором враг не производил активные штурмовые действия.

В то же время на Северском направлении увеличилось количество мотоциклов. Враг активно задействует двухколесный транспорт для того, чтобы как можно скорее добраться до позиций украинских защитников, ведь по открытой местности другого варианта передвигаться у россиян нет.

"Очевидно, активизация применения врагом бронетехники на Краматорском направлении объясняется тем, что ему удалось накопить достаточное количество во время длительного перерыва преимущественно пехотных штурмов. На Краматорском направлении последний штурм с применением бронированной техники был 19 марта, именно по городу Часов Яр", – сообщил Запорожец.

Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия пытается обойти город Покровск Донецкой области с юга на запад. Кроме того, Силы обороны Украины фиксируют попытки вражеского войска атаковать с Покровского направления на Новопавловский.

Как сообщал OBOZ.UA, ситуация в Покровске Донецкой области ухудшается. Оттуда становится все труднее вывозить тела погибших горожан. Между изуродованными многоэтажками в городе начали появляться могилы.

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