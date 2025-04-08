Изуродованные дома и могилы во дворах: сеть поразили свежие фото из Покровска

Безопасная ситуация в Покровске Донецкой области ухудшается. Оттуда становится все труднее вывозить тела погибших горожан.

Видео дня

Между изуродованными многоэтажками в городе начали появляться гражданские могилы. Жуткие фото из Покровска показал волонтер Денис Христов.

Он опубликовал фото с изуродованными многоэтажками в некогда цветущем городе, среди которых стали появляться могилы местных жителей, убитых российскими обстрелами. Они в Покровске, расположенном в нескольких километрах от линии фронта, проходят практически каждый день. Фотографии были сделаны 1 и 5 апреля.

Могилы во дворах города фиксируют и украинские военные, защищающие Покровск. Жуткие кадры захоронений с наскоро сделанными крестами, переданные защитниками, начали появляться в СМИ.

Подобные кадры с могилами там, где недавно бурлила жизнь и раздавался детский смех, раньше поступали из других городов, которые Россия с невыразимой жестокостью уничтожала. Как и там, в Покровске тот факт, что люди вынуждены хоронить своих близких и соседей своими силами прямо под домами, вероятнее всего свидетельствует об ухудшении ситуации безопасности и осложнениях для соответствующих служб вывоза тел умерших.

Напомним, ранее в ОСУО "Хортица" заявили, что оккупанты пытаются прорваться через трассу Покровск - Константиновка. Ситуацию на направлении, где уже несколько месяцев подряд идут самые ожесточенные бои, военные назвали опасной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!