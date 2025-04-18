Оккупанты нанесли удар по многоэтажке в Харькове: есть погибший и пострадавшие, под завалами могут быть люди

Оккупационные войска России утром в пятницу, 18 апреля, нанесли серию ударов по Харькову баллистическими ракетами с кассетными боеприпасами. Произошло попадание в многоэтажный жилой дом: погиб человек, пострадали десятки жителей, в том числе ребенок.

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В то же время под завалами могут находиться люди, идет поисково-спасательная операция. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, после 05:00 в Харькове раздалось несколько взрывов во время объявления о ракетной угрозе со стороны РФ. Были зафиксированы четыре удара ракетами по городу.

"Вражеская ракета ударила по густонаселенному району Харькова. Есть попадание в многоэтажку. Под завалами могут быть люди", – известил мэр.

Он отметил, что в результате российской атаки пострадали пять человек, среди них – малолетний ребенок.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что из-за ракетных ударов РФ повреждены жилые дома в Основянском районе облцентра. Профильные службы работают на месте попаданий.

"Поступила информация об одном погибшем в собственной квартире. На данный момент 24 пострадавших и один погибший", – сообщил Терехов.

По предварительной информации, удары по Харькову были нанесены баллистическими ракетами с кассетными средствами поражения. В городе повреждено 15 многоквартирных домов, идет обследование пораженной территории.

"Именно поэтому площади поражения очень велики. И уже 26 пострадавших", – отметил мэр по состоянию на 06:10.

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Как сообщал OBOZ.UA, днем 13 апреля Россия ударила по детсаду в Харькове: был поврежден фасад здания и окна. Для обстрела российские террористы использовали БПЛА "Молния".

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