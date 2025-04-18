'У меня выбило все – и потолок сорвало, и дверь': жители Харькова рассказали о ракетном ударе РФ и его последствиях. Фото и видео

Жители Харькова рассказали о ракетном ударе страны-террориста, который произошел 18 апреля. Люди до сих пор приходят в себя от коварной атаки: Россия ударила по городу баллистическими ракетами с кассетными боеприпасами.

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Об этом сообщает "Суспільне". Некоторые харьковчане помнят только вспышку и пыль с обломками.

"Ничего не помню. Вспышка – и все. Потом пыль и обломки", – рассказали очевидцы.

Жительница Основянского района Инна Мазурова сразу поняла, что это был взрыв. От ударной волны на противоположной стороне дома у нее выбило балконную дверь.

"Проснулись мы под взрывы. Я сейчас не могу ни говорить, ничего, потому что у меня безумные эмоции. У меня полностью с этой стороны комнаты нет, у меня выбило все – и потолок сорвало, и дверь. У меня была стеклянная дверь, уменя вдребезги дверь.Взрывной волной разбило аквариум, вся квартира в воде, рыбки мои аквариумные по кафелю прыгали", – отметила женщина.

По словам городского головы Харькова Игоря Терехова, оккупанты ударили по городу утром, именно в это время люди просыпаются и идут на работу.

"Разрыв этой ракеты был в воздухе, это кассетные заряды были. Большой разлет, поэтому такие большие разрушения, к сожалению. Есть один погибший, это мужчина. Утро в жилом районе, когда люди просыпаются, идут на работу. Понимаете, какие ужасы творят (россияне. – Ред.)", – подчеркнул Терехов.

Напомним, утром 18 апреля оккупанты нанесли серию ударов по Харькову баллистическими ракетами с кассетными боеприпасами. В результате атаки попадание в многоэтажку, известно об одном погибшем, пострадали более 60 жителей, в том числе дети.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 13 апреля Россия ударила по детсаду в Харькове – был поврежден фасад здания и окна. Для обстрела российские захватчики использовали БПЛА "Молния".

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