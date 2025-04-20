Дикий цинизм и ловушка для Украины: CNN оценило 'перемирие' Путина и назвало риски

Российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "пасхальное перемирие" внезапно и в одностороннем порядке. Такое решение главаря Кремля лишь подтверждает цинизм Москвы и доказывает нежелание агрессора способствовать установлению справедливого и продолжительного мира.

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Более того, Путин решил заявить о "перемирии" всего через несколько часов после того, как госсекретарь США Марко Рубио и президент Дональд Трамп заявили, что в ближайшие дни им понадобится срочный сигнал о том, что Кремль серьезно настроен на мир. Об этом говорится в материале CNN.

Для сторонников России заявление Путина выглядело как дань уважения Трампу. Однако внезапное заявление настолько изобилует практическими изъянами еще до того, как оно было сделано, что, скорее всего, Путин просто использует его для поддержки своей ложной идеи о том, что Киев не хочет, чтобы война прекращалась.

Кроме того, издание считает, что прекращение огня будет "логистическим кошмаром" для украинских сил, если они внезапно и немедленно прекратят сражаться. Некоторые позиции на передовой могут оказаться в центре ожесточенных столкновений, когда поступит этот приказ, и прекращение огня потребует нескольких дней подготовки.

Также существует риск, что дезинформация неизбежно запутает войска относительно реализации перемирия, в частности, как сообщать о нарушениях или реагировать на них, и даже того, что делать, когда перемирие подойдет к концу.

В CNN не отрицают, что этот момент может стать редким знаком того, что обе стороны могут прекратить боевые действия на короткий период. Но гораздо более вероятно, что стороны будут использовать так называемое "перемирие", чтобы показать, что противнику нельзя доверять. В конечном итоге риторическая и полностью односторонняя остановка войны, скорее всего, нанесет больше вреда роли дипломатии в ближайшие месяцы, чем поддержит ее.

Напомним, после объявленного российским диктатором Путиным перемирия оккупанты совершили сотни обстрелов. Вопреки словам военного преступника захватчики применяют артиллерию и дроны. В свою очередь украинские воины отвечают так, как враг этого заслуживает в конкретных боевых обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что РФ продолжает делать вид, что якобы открыта для переговоров по прекращению огня в Украине, однако последние заявления Москвы свидетельствуют об обратном. По оценке аналитиков, Кремль не заинтересован ни в каких соглашениях, которые не учтут все его ультимативные требования к Киеву.

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