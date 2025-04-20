Сырский доложил Зеленскому о сотнях обстрелов после начала 'пасхального перемирия'

После объявленного российским диктатором Путиным перемирия оккупанты совершили сотни обстрелов. Вопреки словам военного преступника захватчики применяют артиллерию и дроны.

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В свою очередь украинские воины отвечают так, как враг этого заслуживает в конкретных боевых обстоятельствах. Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала суток 20 апреля на разных направлениях произошло уже 59 российских обстрелов и пять штурмовых действий российских подразделений.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки войск "Старобельск" зафиксировано одно боевое столкновение, в зоне ответственности ОТГ "Донецк" – три боевых столкновения на Покровском направлении и Новопавловском направлении, на Запорожском направлении – одно в районе Степного. Кроме того, Зеленский подчеркнул, что враг продолжил активно применять FPV-дроны.

В частности, в Курской области было зафиксировано применение дронов. Кроме того, на этой направлении российские захватчики наносили артиллерийские удары. Зеленский заявил, что в период между 18:00 вчерашних суток и 00:00 сегодня произошло 387 обстрелов и 19 штурмовых действий российской армии. Также 290 раз россияне применяли беспилотники.

"В целом по утрам Пасхи можем утверждать, что российская армия пытается создать общее впечатление прекращения огня, но иногда не оставляет отдельных попыток продвигаться и наносить потери Украине. Россия должна полностью соблюдать условия тишины. Украинское предложение реализовать и продлить тишину на 30 дней после 24:00 сегодняшнего дня остается в силе. Будем действовать в соответствии с реальной ситуацией", – отметил глава государства.

Напомним, страна-агрессор Россия цинично объявила о "30-часовом прекращении огня" на Пасху и сама же ее нарушила. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 19 апреля подчеркнул, что российское "пасхальное перемирие" не действует: на некоторых участках фронта слышна артиллерия оккупантов и летают вражеские дроны.

Ранее сообщалось, что РФ продолжает делать вид, что якобы открыта для переговоров по прекращению огня в Украине, однако последние заявления Москвы свидетельствуют об обратном. По оценке аналитиков, Кремль не заинтересован ни в каких соглашениях, которые не учтут все его ультимативные требования к Киеву.

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