'На некоторых направлениях тише': Зеленский рассказал о ситуации на фронте после заявления Путина о 'перемирии'

В Курской и Белгородской областях России "пасхальное перемирие" не действует. Да и на некоторых участках фронта тоже слышна артиллерия врага и летают дроны.

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Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, заслушав доклад главкома ВСУ Александра Сырского. Отмечается, что "местами стало тише, но о полной тишине речь не идет".

"Фиксируем реальную ситуацию по всем направлениям. Боевые действия продолжаются, российские удары продолжаются. На части направлений на фронте также продолжает звучать российская артиллерия, а не обещание тишины от российского руководителя. Применяются российские дроны. На части направлений тише", – написал президент.

Зеленский еще раз подчеркнул, что наши действия есть и будут зеркальными. Предложение 30-дневной полной и безусловной тишины – на столе ответ должны дать в Москве. Потому что Украина, вместе с нашими партнерами, готова максимально конструктивно двигаться к миру, но нужна соответствующая готовность России.

"Ожидаю обновления информации с фронта в докладах на 00:00. Самое главное – сейчас очевидно, кто на самом деле был причиной войны все это время. Как только Путин действительно приказал уменьшить количество и жестокость ударов, боевых действий и убийств стало меньше. Единственный источник этой войны и ее затягивание – в России", – резюмировал ситуацию президент.

Ранее Зеленский заявил, что соответствующее предложение формата полного и безусловного прекращения огня сроком на 30 дней остается без ответа России уже 39 дней. Соединенные Штаты сделали это предложение, Украина восприняла его положительно, а вот РФ игнорировала.

Страна-агрессор Россия объявила о "30-часовом прекращении огня" на Пасху. В ответ Министерство иностранных дел Украины заявило, что критерием готовности к миру являются конкретные действия, а не краткосрочные заявления.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин цинично заявил, что объявляет перемирие на Пасху и якобы предписывает своим оккупантам "прекратить все боевые действия". По его словам, Москва исходит из того, что "Украина будет следовать примеру РФ" и также объявит перемирие.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на "пасхальное перемирие", которое в субботу, 19 апреля, объявил российский диктатор Владимир Путин. Глава государства назвал эту инициативу очередной попыткой поиграть с жизнями людей. Он отметил, что после объявления главой Кремля "перемирие" на Пасху в Украине была объявлена воздушная тревога.

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